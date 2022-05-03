АРМА снова выставляет на аукцион арестованное имущество

Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) возобновило продажу арестованного имущества.

Стартовая сумма лотов составляет более 8 млн грн. Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ", имущество будут продавать через систему электронных торгов OpenMarket.

В частности, на государственный аукцион выставили украшения бренда Swarovski, пищевые добавки, стоматологические материалы, запчасти для транспортных средств, одежду и обувь, парфюмерию, коллекционные фигурки и прочее.

По данным госпредприятия, общая стартовая сумма лотов составляет 8 млн 349 тысяч 976 грн.

В "СЕТАМ" отмечают, что деньги от продаж вместе с начисленными на них процентами являются потенциальным доходом государственного бюджета в случае вынесения приговоров о конфискации.

В то же время в случае отмены арестов или оправдательных приговоров капитализированные денежные активы возвращаются законным собственникам.

"В нынешних условиях реализация арестованного имущества является наиболее эффективным способом сохранения его стоимости – говорится в сообщении.

По словам гендиректора "СЕТАМ" Александр Мамро, возобновление продажи арестованных активов за коррупционные преступления является положительным сигналом для рынка в целом.

"Ждем также от АРМА лоты с имуществом одиозных коллаборантов и сторонников российской федерации, выявленных после начала войны", – заявил Мамро.

Онлайн-аукцион OpenMarket работает на всей территории Украины с 2014 года, а общая сумма продаж с начала работы составляет 18 млрд грн.

В связи с введением на территории Украины правового режима военного положения и соответствующими техническими причинами аукционы, проходящие в системе OpenMarket-СЕТАМ было остановлено 24 февраля 2022 года.

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