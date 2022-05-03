АРМА снова выставляет на аукцион арестованное имущество

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Нарожный Дмитрий
Национальное агентство по выявлению, розыску и
управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
возобновило продажу арестованного имущества.
Стартовая сумма лотов составляет более 8 млн грн. Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ",
имущество будут продавать через систему электронных торгов OpenMarket.
В частности, на государственный аукцион
выставили украшения бренда Swarovski, пищевые добавки, стоматологические
материалы, запчасти для транспортных средств, одежду и обувь, парфюмерию,
коллекционные фигурки и прочее.
По данным госпредприятия, общая стартовая
сумма лотов составляет 8 млн 349 тысяч 976 грн.
В "СЕТАМ" отмечают, что деньги от продаж вместе
с начисленными на них процентами являются потенциальным доходом
государственного бюджета в случае вынесения приговоров о конфискации.
В то же время в случае отмены арестов или
оправдательных приговоров капитализированные денежные активы возвращаются
законным собственникам.
"В нынешних условиях реализация
арестованного имущества является наиболее эффективным способом сохранения его
стоимости – говорится в сообщении.
По словам гендиректора "СЕТАМ" Александр Мамро, возобновление
продажи арестованных активов за коррупционные преступления является
положительным сигналом для рынка в целом.
"Ждем также от АРМА лоты с имуществом
одиозных коллаборантов и сторонников российской федерации, выявленных после
начала войны", – заявил Мамро.
Онлайн-аукцион OpenMarket работает на всей территории Украины с 2014 года, а общая сумма продаж с начала работы составляет 18 млрд грн.
В связи с введением на территории Украины правового режима военного положения и соответствующими техническими причинами аукционы, проходящие в системе OpenMarket-СЕТАМ было остановлено 24 февраля 2022 года.
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