Банкротство "Укрзализныци": что рассказали депутатам правоохранители

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Наталья Некрасова
Народные депутаты в составе Временной следственной комиссии (ВСК) во время закрытого заседания о банкротстве "Укрзализныци" ("УЗ") заслушали отчет правоохранителей. Первые комментарии об этом предоставила председатель ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.
"Укрзализныця". Фото из открытых источников
Отчитываться перед народными депутатами по расследованию банкротства "УЗ" пригласили руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Государственной фискальной службы и Офиса Генерального прокурора.
По ее словам, заседание ВСК было сложное и "чуда не произошло". Из приглашенных руководителей правоохранительных органов присутствовал только глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
Фискальная служба работает достаточно эффективно, однако в ведомстве признали, что в деле "Укрзализныци" они "немного не дорабатывают", отметила председатель ВСК. Нардепы ждут от фискальной службы результатов расследования банкротства "УЗ" в ближайшее время.
Гришина также возмутилась тем, что руководители НАБУ и САП не явились на заседание ВСК, чтобы объяснить ситуацию с "УЗ". Она предположила, что им нечего сказать народным депутатам, однако подчеркнула, что такое поведение недопустимо.
Народные депутаты также повторно обратились в Офис Генерального прокурора, чтобы они провели координационное совещание по вопросам "Укрзализныци", добавила нардеп.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о многомиллионных кредитах "Укрзализныци".
По его словамт, чтобы государственное стратегическое предприятие не стало банкротом, менять руководство недостаточно. За коррупционные схемы и разворовывание все причастные должны нести уголовную ответственность.
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