Банкротство "Укрзализныци": что рассказали депутатам правоохранители

Народные депутаты в составе Временной следственной комиссии (ВСК) во время закрытого заседания о банкротстве "Укрзализныци" ("УЗ") заслушали отчет правоохранителей. Первые комментарии об этом предоставила председатель ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.



"Укрзализныця". Фото из открытых источников

Отчитываться перед народными депутатами по расследованию банкротства "УЗ" пригласили руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Государственной фискальной службы и Офиса Генерального прокурора.



"Основной вопрос, на который мы сегодня пытались получить ответ, — каково состояние вообще расследования и вообще проводят ли какие-то расследования наши правоохранительные органы. Потому что мы все знаем, что огромные суммы средств налогоплательщики тратят на финансирование НАБУ, САП и всего этого количества правоохранительных органов, но результатов мы не видим", — отметила Гришина.

По ее словам, заседание ВСК было сложное и "чуда не произошло". Из приглашенных руководителей правоохранительных органов присутствовал только глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

"Укрзализныцю" мы почти потеряли в связи с тем, что у нас абсолютно непрофессиональное руководство, большинство которого временно работает на своих должностях. Второе — это коррупция, которая не расследуется. Когда нет расследования, нет результатов, подозрений, люди не несут ответственности, не возмещают государству убытки, стимулируя увеличение уровня коррупции в "УЗ". Все это уничтожает государственное стратегическое предприятие", — подчеркнула нардеп.

Фискальная служба работает достаточно эффективно, однако в ведомстве признали, что в деле "Укрзализныци" они "немного не дорабатывают", отметила председатель ВСК. Нардепы ждут от фискальной службы результатов расследования банкротства "УЗ" в ближайшее время.

Гришина также возмутилась тем, что руководители НАБУ и САП не явились на заседание ВСК, чтобы объяснить ситуацию с "УЗ". Она предположила, что им нечего сказать народным депутатам, однако подчеркнула, что такое поведение недопустимо.

"Мы единогласно признали существенными просчеты правоохранительных органов в организации и осуществлении борьбы с преступностью в "УЗ", а также по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных преступлений. Эти "существенные просчеты" — мягкое сегодня определение — мы их констатировали сегодня официально. Результатов почти нет", — рассказала Гришина о решении ВСК.

Народные депутаты также повторно обратились в Офис Генерального прокурора, чтобы они провели координационное совещание по вопросам "Укрзализныци", добавила нардеп.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о многомиллионных кредитах "Укрзализныци".

По его словамт, чтобы государственное стратегическое предприятие не стало банкротом, менять руководство недостаточно. За коррупционные схемы и разворовывание все причастные должны нести уголовную ответственность.

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