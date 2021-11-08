Бенефициаром «скруток» НДС может оказаться министр финансов Марченко, – СМИ

Министр финансов Сергей Марченко мог умышленно не предпринимать никаких действий, связанных с борьбой со "скрутками" НДС, в причастности к которым сегодня обвиняют первого вице-премьер-министра Алексея Любченко и экс-и.о. главы ГНС Евгения Олейникова. Благодаря умышленному занижению прогнозных показателей доходной части госбюджета, Минфину удается скрывать наличие "скруток", не предпринимая активных действий для их уменьшения. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Українські новини".

Сергей Марченко. Фото: actual.today

"Именно поэтому один из вопросов, который сегодня активно обсуждают в кулуарах Кабмина — когда же пройдут обыски у министра финансов Сергея Марченко", — говорится в статье.

Журналисты напоминают, что о возможной причастности Сергея Марченко к "скруткам" НДС и другим масштабным схемам уклонения от уплаты налогов, а точнее к бездеятельности по их устранению, эксперты говорили уже достаточно давно. Еще в пояснительной записке к проекту постановления об увольнении Марченко с поста Министра финансов в апреле 2021 года, авторы этого документа — народные депутаты указывали "скрутки" как одну из причин, почему министру пора покинуть свой пост.

Авторы материала полагают, что назначение Марченко на пост министра и Алексея Любченко — исполняющим обязанности руководителя Госналоговой службы произошли почти одновременно в разгар пандемического кризиса. Отсутствие каких-либо публичных конфликтов может свидетельствовать лишь о слаженной работе двух ведомств — как официальной, так и неофициальной.

Несмотря на регулярные обвинения в расцвете "скруточных" схем, "Марченко утверждал, что "борьба продолжается", "война только началась" и приводил мифические цифры, на которые удалось увеличить доходы бюджета якобы благодаря "бескомпромиссной позиции" по "скруткам". Например, по итогам 2020 года такие доходы якобы выросли на 50 млрд грн".

Однако в течение всего периода пребывания Алексея Любченко на посту главы ГНС (с апреля 2020 по май 2021), а также уже когда он стал первым вице-премьером, оставив налоговую на своего заместителя Евгения Олейникова — потери бюджета от "скруток" составили порядка 40 млрд грн.

По мнению авторов статьи, секрет того, как Марченко удавалось манипулировать цифрами, прост: при нем Минфин регулярно занижает прогнозные показатели доходов бюджета, недобирает планы по внешним и внутренним заимствованиям, таким образом держа экономику на "сухом пайке" и не финансируя все необходимые затраты и проекты развития. Хотя в кризис именно наращивание государственных расходов и увеличение дефицита бюджета могло бы дать ускорение для экономики, поддержав ее на плаву в непростое время. Так, расчетные прогнозы ВВП на 2021 год составляли около 4,9 трлн грн., в то время как Минфин верстал бюджет по показателю 4,3 трлн грн. Всего 600 млрд грн. разницы в прогнозах — и у вас уже образовывается "люфт" на 100-150 млрд грн "неожиданных" доходов бюджета.

Такой "люфт" дает возможность не предпринимать никаких реальных действий ни по детенизации, ни по борьбе со "скрутками" НДС либо фиктивным его возмещением, ни по другим проблемным участкам работы.

СМИ неоднократно отмечали, что в "скрутках", которые покрывал Любченко, были заинтересованы группы контрабандистов, например, одиозный Илья Павлюк (его представители в парламенте Андрей Холодов и Артем Культенко всячески блокировали отставку Любченко), а также Василий Костюк, Вячеслав Стрелковский, Андрей Бобогло и другие. Кроме того, в материалах журналистов также фигурировали директор департамента управления рисками Антон Чиж и помощник Любченко, экс-глава фискальной службы и Фонда госимущества Игорь Белоус.

"Однако самым крупным бенефициаром, безусловно, был и остается министр финансов Сергей Марченко, который пока не покинул свой пост. Очевидно, что правоохранительным органам, расследующим уголовные производства в отношении Любченко и Олейникова, стоит также обратить внимание и на роль министра в масштабной схеме, которая обошлась налогоплательщикам как минимум в 40 млрд грн. за последние полтора года", — резюмирует издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр Марченко допустил продолжение сотрудничества с МВФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!