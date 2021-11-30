Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal – эксперт

Украине необходима национальная программа стимулов для отказа металлургических заводов от мартеновской и кислородно-конверторной технологии производства стали, и перехода на электродуговые печи. Это позволит снизить выбросы CO2 на 60%. Об этом заявил эколог, професор КНУ имени Т.Г.Шевченко – Вячеслав Потапенко.





"Главная проблема перехода на электродуговые печи в Украине – дефицит металлолома. Евросоюз для реализации программы Green Deal уже начал ограничивать экспорт металлолома, многие страны по всему миру сделали это ранее. Это дает полное право Украине также, если не вовсе запретить вывоз лома, то максимально его ограничить пошлинами. Если металлолом будут вывозить фактически бесконтрольно, как сейчас, наша страна никогда не сможет перейти на экологически приемлемую технологию производства стали. Без ограничения вывоза металлолома Украина никогда не выполнит экологические нормы Green Deal", — отметил эколог.





Потапенко также подчеркнул снижение нагрузки на природные ресурсы, которое дает переход на электродуговые печи.





"Одна тонна переработанного металлолома экономит около 1,5 т железной руды и более 700 кг угля. При этом и мартеновская, и доменная печи генерируют большие объемы парниковых газов — 2500 и 2000 кг СО2 на 1 тонну стали соответственно", — сообщил эксперт.





Сейчас в Украине 95% стали производится по мартеновской и кислородно-конверторной технологиям, а на электродуговые печи приходится менее 5%.

Металлолом. Фото из открытых источников

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