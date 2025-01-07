Bitcoin возвращается к рекордам: цена превысила 100 тысяч долларов

Впервые за две недели криптовалюта Bitcoin смогла преодолеть уровень $100 000, поскольку ралли на фондовом рынке в первой полной неделе 2025 способствовало росту спроса на рискованные активы, сообщает Bloomberg.

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Известно, что в понедельник цена самой известной криптовалюты выросла на 4,1% и составила $102 504. По данным Bloomberg, за неделю до воскресенья ее стоимость увеличилась на 5,66%, что стало наибольшим ростом с 24 ноября.

Рекордное повышение цены Bitcoin в 2024 году завершилось в конце декабря, когда инвесторы начали фиксировать прибыль. Позитивный настрой по политике Белого дома под руководством Дональда Трампа, ориентированного на криптовалюты, также способствовал росту цены токена до исторического рекорда $108 315.

Переломный момент на рынке произошел после того, как в пятницу инвесторы вложили 908 миллионов долларов в биржевые фонды США, специализирующиеся на торговле Bitcoin. Это был пятый по величине приток инвестиций с момента запуска этих фондов в январе 2024 года. Такие инвестиционные инструменты, позволяющие инвестировать в криптовалюту через традиционные фондовые рынки, набирают все большую популярность среди инвесторов, ищущих способы снизить риски, связанные с непосредственным владением криптовалютой.

Bloomberg пишет, что, несмотря на определенные трудности на рынке в середине декабря 2024 года, когда фонды зафиксировали рекордный чистый отток $680 миллионов, они продолжают привлекать значительные суммы инвестиций.

Отметим, что по достижении исторического максимума свыше $108 000 17 декабря, цена Bitcoin снизилась на 3,4%, опустившись до $95 110.

Портал "Комментарии" писал, что криптовалютный мир снова потряс новостью о новом рекорде. Биткоин, самая известная и самая крупная по рыночной капитализации криптовалюта, впервые перешагнула границу в $91 000.