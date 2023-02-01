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Бизнес призывают подавать заявки на микрогранты: какие алгоритм и условия

1 февраля стартовала новая волна правительственной программы «Собственное дело».

сегодня, 15:10
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Автор:

Давиденко Евгения

Желающие начать или развивать свой бизнес могут получить микрогранты, подав заявки в рамках программы "Собственное дело". 1 февраля стартовала новая волна программы, сообщила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко , пишут "Комментарии".

Бизнес призывают подавать заявки на микрогранты: какие алгоритм и условия

 


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"В прошлом году 3300 украинцев получили от государства поддержку в виде микрогрантов от 50 до 250 тысяч гривен на реализацию своих бизнес-идей. И в этом году мы продолжаем программу. Правительство готово поддержать каждого украинца, желающего заняться предпринимательством, оказывая ему безвозвратную финансовую помощь", — цитирует пресс-служба слова Свириденко.

 

Как известно, получить микрогрант могут как уже функционирующие бизнесы, так и предприниматели без опыта. Алгоритм следующий:

 

1. Нужно подготовить бизнес-план.

2. Подать заявление через портал "Дия" .

3. После проверки предоставленных документов, оценки бизнес-плана, а также кредитной истории заявителя, претендента позовут на собеседование со специалистами Госслужбы занятости. По ее результатам будет принято решение о предоставлении или отказе в выдаче микрогранта.

 

Как известно, программа "Собственное дело" стартовала с июля 2022 года. Она предполагает возможность получения микрогрантов на запуск или развитие своего бизнеса. Размер гранта - от 50 до 250 тыс. грн. Условием получения правительственной помощи является создание одного-двух новых рабочих мест в зависимости от суммы полученного микрогранта.


Напомним, в прошлом году произошло 12 волн подачи заявлений на получение микрогрантов. В общей сложности было выдано микрогрантов на 777 миллионов гривен.


Ранее мы писали, что в январе при уплате НДС на сумму 31,1 млрд гривен, налогоплательщикам возмещена самая большая сумма за последние 3 года – 19,3 млрд гривен.



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Источник: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=813c8e3b-f833-4983-90e9-8b4ade493fb0&title=1-LiutogoStartu
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