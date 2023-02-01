Бизнес призывают подавать заявки на микрогранты: какие алгоритм и условия

Желающие начать или развивать свой бизнес могут получить микрогранты, подав заявки в рамках программы "Собственное дело". 1 февраля стартовала новая волна программы, сообщила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко , пишут "Комментарии".

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"В прошлом году 3300 украинцев получили от государства поддержку в виде микрогрантов от 50 до 250 тысяч гривен на реализацию своих бизнес-идей. И в этом году мы продолжаем программу. Правительство готово поддержать каждого украинца, желающего заняться предпринимательством, оказывая ему безвозвратную финансовую помощь", — цитирует пресс-служба слова Свириденко.

Как известно, получить микрогрант могут как уже функционирующие бизнесы, так и предприниматели без опыта. Алгоритм следующий:

1. Нужно подготовить бизнес-план.

2. Подать заявление через портал "Дия" .

3. После проверки предоставленных документов, оценки бизнес-плана, а также кредитной истории заявителя, претендента позовут на собеседование со специалистами Госслужбы занятости. По ее результатам будет принято решение о предоставлении или отказе в выдаче микрогранта.

Как известно, программа "Собственное дело" стартовала с июля 2022 года. Она предполагает возможность получения микрогрантов на запуск или развитие своего бизнеса. Размер гранта - от 50 до 250 тыс. грн. Условием получения правительственной помощи является создание одного-двух новых рабочих мест в зависимости от суммы полученного микрогранта.





Напомним, в прошлом году произошло 12 волн подачи заявлений на получение микрогрантов. В общей сложности было выдано микрогрантов на 777 миллионов гривен.





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