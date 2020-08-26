Богатых среди нас нет: большинство украинцев считают, что они бедняки

Государственная служба статистики обнародовала выпуск "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году", которая сообщает о материальном положении украинцев в нашей стране. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, по данным обследования, две трети украинцев (65,3%) считали себя бедными. Еще треть украинцев (33,6%) относили себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан.

При этом Госстат не смог через опрос обнаружить украинцев, которые считают себя богатыми.

Отмечается, что в 2019 году для 11,2% украинцев доходов было достаточно и они делали сбережения. Еще для 49,3% респондентов доходов было достаточно, но для сбережений не хватало. Постоянно отказывали в необходимом, кроме питания, - 36,7%. Не удавалось обеспечить даже достаточное питание 2,8% домохозяйствам.

Количество домохозяйств, уровень доходов которых в течение последнего года не позволял обеспечить даже достаточное питание, составляло около 420 тысяч.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 1 сентября минимальная заработная плата в Украине составит 5 000 гривен.







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