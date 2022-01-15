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Более трехсот гектаров земли "Укрзализныци" были самовольно захвачены: как это случилось

В основном земельные участки заняты физическими лицами и мелким бизнесом с самовольно построенными имущественными объектами

сегодня, 13:55
Автор:

Олег Терещенко
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Как стало известно, более 321 га земель "Укрзализныци" несанкционированно заняли физлица. Речь идет о 460 участках, расположенных на территориях 4 региональных филиалов, указано в отчете о результатах аудита эффективности использования и распоряжения объектами государственной собственности в сфере железнодорожного транспорта.

Более трехсот гектаров земли "Укрзализныци" были самовольно захвачены: как это случилось

Железная дорога - фото из открытых источников

Как сообщает agrotrend.com, эти участки расположены на территориях таких филиалов: "Одесская железная дорога", "Приднепровская железная дорога", "Юго-Западная железная дорога", "Львовская железная дорога".

В Счетной палате утверждают, что на этих землях физическими лицами и мелкими бизнесменами были самовольно построены жилья, гаражи, кафе, гостиницы, а также торговые павильоны. Некоторые из них эти участки используются в качестве огородов и под посевы. Кроме этого, невозможно установить стоимость земель, так как с 2015 года не производилась переоценка активов.

К аудиту предоставлена информация о несанкционированных занятиях земельных участков, которые находятся в пользовании АО "Укрзалізниця", преимущественно физическими лицами — 460 земельных участков общей площадью 321,4288 гектара.

Кроме того, Счетной палате было отказано в предоставлении документов и информации о периоде, условия, при которых произошла потеря объектов государственной собственности.

"В соответствии с этими данными на самозахваченных участках находятся жилые дома, гаражи, посевы, гостиницы, кафе, огороды, торговые павильоны и т.д. Информация относительно захваченных площадей предоставлена только по 424 участкам (321,4288 га). Преимущественно земельные участки заняты физическими лицами и бизнесом с самовольно построенными имущественными объектами. Стоимость указанных земельных участков не установлена, поскольку Обществом скрыта от Счетной палаты их балансовая стоимость. Справедливая (реальная) цена не может быть определена, поскольку с 2015 года переоценка активов не осуществлялась", — говорится в сообщении аудиторов.

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Источник: https://agrotrend.com.ua/ponad-320-ga-zemel-ukrzaliznyczi-znahodyatsya-u-nezakonnomu-korystuvanni/
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