Больше, чем нужно: в энергосистеме появился резерв мощности

Пятые сутки генерации электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности потребителей, несмотря на ночную атаку врага. Об этом в соцсети Facebook написал министр энергетики Украины Герман Галущенко, информирует издание "Комментарии".

Фото: pixabay





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В четверг генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, написал он. Кроме того, по словам Галущенко, у системы появился определенный резерв мощности.





"Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС", — добавил министр профильного ведомства.





Вместе с тем, в Одесской области, в связи с ремонтами сетей, возможны стабилизационные отключения.





"Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов", — отметил Герман Галущенко.





"Комментарии" уже писали, что в понедельник, 13 февраля, мощности в энергосистеме было достаточно , чтобы покрыть потребности украинцев. В частности, этого удалось добиться благодаря: выведению после ремонтов энергоблоков на нескольких тепловых электростанциях; росту производства электроэнергии в энергосистеме; наводнению, интенсифицировавшего работу гидроэлектростанции; увеличению продолжительности светового дня; ясной погоде, способствующей генерации из возобновляемых источников энергии; импорту электроэнергии из Словакии





В Укрэнерго также напомнили, что Запорожская АЭС и ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а также ветровые и солнечные электростанции пока недоступны для украинцев. В общей сложности они дают более 10 ГВт. Кроме того, продолжающийся дефицит в системе объясняется необходимостью проводить ремонтные работы в связи с атаками врага.





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