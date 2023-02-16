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Больше, чем нужно: в энергосистеме появился резерв мощности

Пятые сутки почти вся Украина живет без отключений электроэнергии.

сегодня, 12:55
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Автор:

Давиденко Евгения

Пятые сутки генерации электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности потребителей, несмотря на ночную атаку врага. Об этом в соцсети Facebook написал министр энергетики Украины Герман Галущенко, информирует издание "Комментарии".

Больше, чем нужно: в энергосистеме появился резерв мощности

Фото: pixabay



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В четверг генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, написал он. Кроме того, по словам Галущенко, у системы появился определенный резерв мощности.


"Более половины электроэнергии страны производят Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС", — добавил министр профильного ведомства.


Вместе с тем, в Одесской области, в связи с ремонтами сетей, возможны стабилизационные отключения.


"Энергетики Харьковской области менее чем за сутки завершили ремонтные работы и возобновили электроснабжение в Купянске и близлежащих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов", — отметил Герман Галущенко.


"Комментарии" уже писали, что в понедельник, 13 февраля, мощности в энергосистеме было достаточно , чтобы покрыть потребности украинцев. В частности, этого удалось добиться благодаря: выведению после ремонтов энергоблоков на нескольких тепловых электростанциях; росту производства электроэнергии в энергосистеме; наводнению, интенсифицировавшего работу гидроэлектростанции; увеличению продолжительности светового дня; ясной погоде, способствующей генерации из возобновляемых источников энергии; импорту электроэнергии из Словакии


В Укрэнерго также напомнили, что Запорожская АЭС и ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС, а также ветровые и солнечные электростанции пока недоступны для украинцев. В общей сложности они дают более 10 ГВт. Кроме того, продолжающийся дефицит в системе объясняется необходимостью проводить ремонтные работы в связи с атаками врага.


Также будет интересно узнать, кому принадлежат облэнерго Украины.



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Источник: https://www.facebook.com/
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Обсуждения

Микола

сегодня, 13:06

Хто вас за язика тягне???

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