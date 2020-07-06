Буславец собрала совещание в интересах Ахметова со ссылкой на поручение Зеленского – СМИ

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец пригласила уполномоченных руководителей Фонда госимущества, ООО "ДТЭК Энерго", ООО "ДТЭК Добропольеуголь" на совещание для решения вопроса по обеспечению углем отечественного производства государственного ПАО "Центрэнерго". Об этом сообщают "Наші гроші", публикуя соответствующее приглашение.

Так, совещание запланировано в 15.00 в понедельник, 6 июля. Местом проведения выбрано здание Минэнерго на ул. Крещатик, 30.

Причиной собрания совещания Буславец указала устный приказ президента Владимира Зеленского "относительно решения вопроса вынужденного простой шахтеров "ООО "Добропольеуголь". При этом название последней фирмы в приглашении указана с искусственной ошибкой, ведь, согласно ЕГР, это предприятие называется "ДТЭК Добропольеуголь".

Также в приглашении указано, что совещание собрано с целью выполнения распоряжения правительства от 17 июня "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставки электрической энергии". Это распоряжение было инициировано Минэнерго. Тогда обязали тепловые станции для производства электрической энергии использовать исключительно каменный уголь внутренней добычи.

Сообщается, что это было связано с тем, что ранее "Центрэнерго" применяло для производств более дешевый газ. В частности, по данным СМИ, с начала года "Центрэнерго" начало закупать газ в ООО "Юнайтед энерджи", в январе-мае фирма поставила 22,5 млн куб м топлива на 103 млн грн. В материале указывается, что фирма поставляла газ "Укрнафты" и входит в орбиту влияния Игоря Коломойского.

С 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой, то есть остановила все производственные процессы, кроме поддержания жизнедеятельности, шахты предприятия, а причиной назвали "системный кризис в энергетической отрасли Украины". Автор отмечает, что это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрии. А в середине июня с шахтерами ДТЭК встретилась Буславец. Потом в конце июня шахтеры Ахметова объявили забастовку в Киеве. По данным нардепа Михаила Волынца, к забастовке присоединились государственные "Селидовуголь" и "Мирноградвугилля" за задолженность по зарплате.

В статье говорится, что похожий сценарий забастовок ДТЭК использовал в 2015 году для давления на власть в рамках плана "Крепость" для защиты бизнеса владельца компании Рината Ахметова.

В мае "Экономическая правда" сообщила о существовании нового плана ДТЭК по выводу из кризиса энергетического бизнеса Ахметова. Издание обнаружило, что львиная доля плана в различных формах уже реализована, как например просмотр прогнозного баланса по уменьшению производства на всех электростанциях, кроме ТЭС и "зеленой" генерации. Здесь ДТЭК контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% всех ТЭС и 25% "зеленой" генерации. В интервью Буславец заявила, что она якобы ничего не знает об антикризисном плане ДТЭК.

Автор пишет, что и. о. министра энергетики Ольга Буславец и до назначения лоббировала решение в пользу ДТЭК Рината Ахметова. Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из "ДТЭК-Захидэнерго" Рината Ахметова, которое является монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове. Внештатным советником Шмыгаля по вопросам энергетики является Игорь Маслов, который длительное время занимал руководящие должности в компаниях Ахметова: в 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем, с 2005 по 2007 – в корпорации ДТЭК, с 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыта электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах – руководителем офиса из стратегических проектов "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах – выполнял обязанности генерального директора ПАО "ДТЭК Крымэнерго". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь", "Киевэнерго".

В интервью "Экономической правде" Буславец сообщила, что проводит встречи с Масловым "практически каждое утро".

Напомним, политолог заявил о связи между в. и. о. главы Минэнерго Буславец с олигархом.

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