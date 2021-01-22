Бюро экономической безопасности Украины: чем оно будет заниматься

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Татьяна Веремеева
Уже на следующей неделе Верховная Рада Украины может принять законопроект о Бюро экономической
безопасности (БЭБ). Почему закон о БЭБ важен и какие подводные камни в него
заложены – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.
Бюро экономической безопасности. Коллаж: Дмитрий Романюк/Comments.ua
Экономист, представитель Экономической экспертной платформы Олег
Гетман считает, как и его коллеги, что проект №3087д, о создании Бюро
экономической безопасности готов для принятия в целом. По его словам, это
важное и положительное для страны изменение.
Ко второму чтению, подчеркивает Олег Гетман, были учтены все
предложения специалистов. А именно:
1. БЭБ находится и системе органов Кабинета министров, что
является оптимальным в соответствии с мировым опытом. После принятия Закона о
БЭБ важно определить координатором Министерство финансов, что также
соответствует мировому опыту.
2. Проект устраняется дублирование функций Национальной полиции,
Службы безопасности Украины и налоговой милиции при расследовании экономических
преступлений.
3. Устанавливается предельная численность работников БЭБ – до 4
тысяч человек. Это позволит сосредоточиться именно на системных нарушениях и
станет предпосылкой для осуществления аналитического исследования финансовых
операций.
4. Предусматриваются на уровне закона достойные зарплаты для
работников БЭБ – не менее 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
5. Проектом определяются специализированные прокуроры, которые
будут осуществлять надзор за деятельностью БЭБ, что приведет к повышению
качества расследований.
"Единственная угроза для создания единого качественного БЭБ заключается
в том, что положительные новации проекта 3087д могут быть нивелированы в случае
принятия проекта закона 3959-1 в текущей редакции, – считает Олег Гетман. – Положения
законопроекта 3959-1 абсолютно не содержат каких-либо запретов или ограничений
по расследованию другими правоохранительными органами уголовных производств по
преступлениям, подследственным БЭБ. И не предусматривают положения, которые
закрепляли бы исключительное право детективов Бюро экономической безопасности
Украины осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений,
отнесенных к его подследственности (и запрещали бы осуществлять досудебное
расследование таких уголовных правонарушений другими правоохранительными
органами). Этот проект должен быть отклонен или существенно изменен".
Экономический эксперт, генеральный директор UFC Capital и Arsenal
Capital Александр Гаврутенко подчеркивает, что самым существенным последствием
принятия закона о БЭБ и его реализации должно стать изъятие функций правоохранительной
деятельности в экономической сфере у налоговой, СБУ и Нацполиции.
"Это должно значительно увеличить доверие у населения к этим органам,
превратит их из главных жупел, из инструментов давления и устрашения бизнеса, в
сервисные структуры, которые реально обеспечивают защиту и безопасность, – отмечает
эксперт. – В то же время все страхи и опасения и добросовестных и
недобросовестных граждан будут теперь касаться вновь создающегося
правоохранительного органа. И главная задача законодателя обеспечить его
институциональную состоятельность. То есть, чтобы он работал в соответствии с
законами и в интересах всего государства, а не отдельных его должностных лиц".
По мнению Александра Гаврутенко, пока, на этапе разработки
соответствующего законопроекта, выглядит всё не очень перспективно.
"Похоже, мы снова создаем мертворожденные структуры, где желаемая
функциональная независимость превращается в бесконтрольность, законность – в
полулегальность, а прошлая низкая эффективность – в полную рассогласованность и
недееспособность. Но, так или иначе, это очень важный шаг – пробовать
выстраивать новые институции, ошибаться, искать решения, исправлять ошибки,
налаживать взаимодействие между собой, с обществом. И рано или поздно нам
удастся построить эффективное правовое государство", – уверен эксперт.
Напомним, законопроекты о перезагрузке СБУ и о Бюро экономической безопасности продолжают буксовать. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано, кому выгодно оставить все, как есть — или же провести косметические изменения, извратив первоначальную суть проектов.
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