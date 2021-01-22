Бюро экономической безопасности Украины: чем оно будет заниматься

Уже на следующей неделе Верховная Рада Украины может принять законопроект о Бюро экономической безопасности (БЭБ). Почему закон о БЭБ важен и какие подводные камни в него заложены – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Бюро экономической безопасности. Коллаж: Дмитрий Романюк/Comments.ua

Изменения в законопроекте о БЭБ

Экономист, представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, как и его коллеги, что проект №3087д, о создании Бюро экономической безопасности готов для принятия в целом. По его словам, это важное и положительное для страны изменение.

Ко второму чтению, подчеркивает Олег Гетман, были учтены все предложения специалистов. А именно:

1. БЭБ находится и системе органов Кабинета министров, что является оптимальным в соответствии с мировым опытом. После принятия Закона о БЭБ важно определить координатором Министерство финансов, что также соответствует мировому опыту.

2. Проект устраняется дублирование функций Национальной полиции, Службы безопасности Украины и налоговой милиции при расследовании экономических преступлений.

3. Устанавливается предельная численность работников БЭБ – до 4 тысяч человек. Это позволит сосредоточиться именно на системных нарушениях и станет предпосылкой для осуществления аналитического исследования финансовых операций.

4. Предусматриваются на уровне закона достойные зарплаты для работников БЭБ – не менее 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

5. Проектом определяются специализированные прокуроры, которые будут осуществлять надзор за деятельностью БЭБ, что приведет к повышению качества расследований.

"Единственная угроза для создания единого качественного БЭБ заключается в том, что положительные новации проекта 3087д могут быть нивелированы в случае принятия проекта закона 3959-1 в текущей редакции, – считает Олег Гетман. – Положения законопроекта 3959-1 абсолютно не содержат каких-либо запретов или ограничений по расследованию другими правоохранительными органами уголовных производств по преступлениям, подследственным БЭБ. И не предусматривают положения, которые закрепляли бы исключительное право детективов Бюро экономической безопасности Украины осуществлять досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности (и запрещали бы осуществлять досудебное расследование таких уголовных правонарушений другими правоохранительными органами). Этот проект должен быть отклонен или существенно изменен".

Все на этапе разработки

Экономический эксперт, генеральный директор UFC Capital и Arsenal Capital Александр Гаврутенко подчеркивает, что самым существенным последствием принятия закона о БЭБ и его реализации должно стать изъятие функций правоохранительной деятельности в экономической сфере у налоговой, СБУ и Нацполиции.

"Это должно значительно увеличить доверие у населения к этим органам, превратит их из главных жупел, из инструментов давления и устрашения бизнеса, в сервисные структуры, которые реально обеспечивают защиту и безопасность, – отмечает эксперт. – В то же время все страхи и опасения и добросовестных и недобросовестных граждан будут теперь касаться вновь создающегося правоохранительного органа. И главная задача законодателя обеспечить его институциональную состоятельность. То есть, чтобы он работал в соответствии с законами и в интересах всего государства, а не отдельных его должностных лиц".

По мнению Александра Гаврутенко, пока, на этапе разработки соответствующего законопроекта, выглядит всё не очень перспективно.

"Похоже, мы снова создаем мертворожденные структуры, где желаемая функциональная независимость превращается в бесконтрольность, законность – в полулегальность, а прошлая низкая эффективность – в полную рассогласованность и недееспособность. Но, так или иначе, это очень важный шаг – пробовать выстраивать новые институции, ошибаться, искать решения, исправлять ошибки, налаживать взаимодействие между собой, с обществом. И рано или поздно нам удастся построить эффективное правовое государство", – уверен эксперт.

Напомним, законопроекты о перезагрузке СБУ и о Бюро экономической безопасности продолжают буксовать. "Комментарии" узнали у экспертов, с чем это связано, кому выгодно оставить все, как есть — или же провести косметические изменения, извратив первоначальную суть проектов.

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