Цена Bitcoin бьет все рекорды: что повлияло на такой рост

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Амбарцумян Анна
Криптовалютный мир снова встряхнулся новостью о новом рекорде. Биткоин, самая известная и самая крупная по рыночной капитализации криптовалюта, впервые перешагнула границу в $91 000. Что же стало причиной столь стремительного роста – разбирались "Комментарии".
Bitcoin . Фото: freepik
Несколько факторов, которые могли способствовать столь значительному росту стоимости биткоина:
Институциональные инвестиции: Все больше крупных компаний и финансовых институтов включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это создает устойчивый спрос и подталкивает цену вверх.
Одобрение регуляторов: Во многих странах наблюдается постепенное смягчение регуляторного давления на криптовалюты. Это создает более благоприятную среду для инвестирования.
Ожидания по халвингу: Приближение очередного халвинга, события, которое уменьшает количество появляющихся в обращении новых биткоинов, традиционно приводит к росту цены. Инвесторы ожидают, что в этот раз не станет исключением.
Макроэкономическая ситуация: Нестабильность на традиционных финансовых рынках и инфляция могут подтолкнуть инвесторов искать альтернативные активы, такие как биткоин.
Политические факторы: В последнее время все чаще обсуждается возможность создания государственных резервов биткоина. Например, заявления Дональда Трампа о желании сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоинов, безусловно, повлияли на рынок. Хотя конкретные шаги в этом направлении еще не были сделаны, сама возможность такого развития событий усиливает интерес к биткоину.
Заявления о возможном создании национального запаса биткоина в США действительно могут повлиять на цену криптовалюты. Если такая инициатива будет реализована, это может привести к значительному росту спроса на биткоин и, соответственно, повышению его цены. Кроме того, это может стимулировать другие страны приобщаться к этой тенденции, что еще больше укрепит позиции биткоина как глобального резервного актива.
Несмотря на это достижение, эксперты имеют разные мнения относительно дальнейшей динамики цены биткоина. Некоторые прогнозируют продолжение роста, в то время как другие предупреждают о возможных коррекциях курса.
Напомним, победа Дональда Трампа на выборах президента США подняла курс биткойна до рекордной отметки, и это не осталось незамеченным. 6 ноября криптовалюта подскочила на 8%, достигнув $75,345.00, однако чуть позже курс стабилизировался на уровне около $73,500.00.
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