Цена Bitcoin бьет все рекорды: что повлияло на такой рост

Криптовалютный мир снова встряхнулся новостью о новом рекорде. Биткоин, самая известная и самая крупная по рыночной капитализации криптовалюта, впервые перешагнула границу в $91 000. Что же стало причиной столь стремительного роста – разбирались "Комментарии".

Bitcoin . Фото: freepik

Несколько факторов, которые могли способствовать столь значительному росту стоимости биткоина:

Институциональные инвестиции: Все больше крупных компаний и финансовых институтов включают биткоин в свои инвестиционные портфели. Это создает устойчивый спрос и подталкивает цену вверх.

Одобрение регуляторов: Во многих странах наблюдается постепенное смягчение регуляторного давления на криптовалюты. Это создает более благоприятную среду для инвестирования.

Ожидания по халвингу: Приближение очередного халвинга, события, которое уменьшает количество появляющихся в обращении новых биткоинов, традиционно приводит к росту цены. Инвесторы ожидают, что в этот раз не станет исключением.

Макроэкономическая ситуация: Нестабильность на традиционных финансовых рынках и инфляция могут подтолкнуть инвесторов искать альтернативные активы, такие как биткоин.

Политические факторы: В последнее время все чаще обсуждается возможность создания государственных резервов биткоина. Например, заявления Дональда Трампа о желании сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоинов, безусловно, повлияли на рынок. Хотя конкретные шаги в этом направлении еще не были сделаны, сама возможность такого развития событий усиливает интерес к биткоину.

Влияние заявления о национальном запасе Bitcoin в США

Заявления о возможном создании национального запаса биткоина в США действительно могут повлиять на цену криптовалюты. Если такая инициатива будет реализована, это может привести к значительному росту спроса на биткоин и, соответственно, повышению его цены. Кроме того, это может стимулировать другие страны приобщаться к этой тенденции, что еще больше укрепит позиции биткоина как глобального резервного актива.

Какие перспективы дальнейшего роста

Несмотря на это достижение, эксперты имеют разные мнения относительно дальнейшей динамики цены биткоина. Некоторые прогнозируют продолжение роста, в то время как другие предупреждают о возможных коррекциях курса.

Напомним, победа Дональда Трампа на выборах президента США подняла курс биткойна до рекордной отметки, и это не осталось незамеченным. 6 ноября криптовалюта подскочила на 8%, достигнув $75,345.00, однако чуть позже курс стабилизировался на уровне около $73,500.00.