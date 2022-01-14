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Цена на биткойн резко снизилась за последние два дня: в чем причина

В этом месяце биткойн снизился более чем на 7%

сегодня, 16:14
Автор:

Карина Ожерельева
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Цена биткойна резко упала в четверг, 13 января, что прервало двухдневный рост криптовалюты. Об этом сообщает Fox News.

Цена на биткойн резко снизилась за последние два дня: в чем причина

Криптовалюта биткойн - фото из открытых источников

Криптовалюта отражала падение акций технологических компаний на торговой сессии. Остается озабоченность тем, что Федеральная резервная система начнет увеличивать процентные ставки, докладывает Coindesk.

Хотя повышение ставок может сдержать инфляцию, оно также будет оказывать давление на рискованные активы.

Ожидается, что в текущем году количество цифровых валют будет расти.

Согласно опросу Visa Inc, почти четверть малых предприятий в девяти странах мира планируют использовать криптовалюту как форму оплаты, в то время как 13% потребителей в этих странах ожидают, что розничные магазины начнут предлагать криптовалютные платежи уже в этом году.

В опросе приняли участие 2250 владельцев малого бизнеса, 1000 взрослых в Соединенных Штатах, а также 500 взрослых из каждой из девяти стран, сообщает Reuters.

Набирая популярность, криптовалюты не широко используются для оплаты товаров и услуг, частично из-за колебаний их стоимости.

В понедельник, 10 января, биткойн упал более чем на 5%, опустившись ниже уровня 40 000 долларов впервые с сентября.

Криптовалютная биржа Coinbase заявила, что хочет сделать торговлю регулируемыми криптовалютными деривативами доступной розничным и институциональным клиентам, сообщает Reuters.

Фьючерсы и опционы на криптовалюту, особенно предлагаемые регулируемыми платформами, считаются менее рискованными, чем купля-продажа наличными.

Как сообщали ранее "Комментарии", 5 бирж, на которых цифровые деньги можно приобрести за гривну.


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Источник: https://www.foxbusiness.com/markets/bitcoin-price-1-14-2022
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