Цена золота достигла исторического максимума: сколько стоит унция этого металла

Рост стоимости драгоценного металла обусловлен возросшим спросом на активы-убежища из-за геополитической нестабильности и экономической неопределенности. Об этом сообщает Bloomberg.

Золото. Фото: freepik

Рекордная цена золота

Цена золота поднялась выше $2800 за унцию – впервые в истории. К моменту открытия торгов в Нью-Йорке металл стоил $2797,70, что свидетельствует об увеличении на 0,24%, а самая высокая зафиксированная цена составила $2801,70 за унцию.

Причины повышенного спроса на золото

По информации Bloomberg, цена золота в этом году выросла более чем на треть. Основными причинами стали растущий спрос со стороны центральных банков, а также нестабильность, связанная с конфликтами на Ближнем Востоке и Украине. Углубляет неопределенность также политическая ситуация в США: президентская гонка между Камалой Харрис и Дональдом Трампом вызывает беспокойство инвесторов и стимулируют возросший интерес к золоту как стабильному активу.

Аналитик Standard Chartered Plc Суки Купер отмечает, что предвыборный спрос на рынке золота сопровождается ожиданиями возможного снижения процентных ставок ФРС и общей рыночной нестабильности.

"В случае победы Трампа инвесторы ожидают увеличения тарифов и усиления инфляционного давления", — комментирует Купер.

Мировой спрос на золото бьет рекорды

Спрос на золото продолжает расти: за третий квартал 2024 г. он увеличился на 5%, что стало рекордом для этого периода. Согласно данным Всемирного золотого совета, спрос превысил $100 миллиардов и достиг 1313 тонн, чему способствовали инвестиции с Запада и рост интереса среди состоятельных лиц, ищущих надежные средства сохранения активов.