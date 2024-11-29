Цены на бензин и дизель: где сэкономить, а где переплатить 8 гривен за литр

На рынке горючего наблюдается падение цен на все виды горючего. Изменения стоимости бензина, газа и дизельного горючего зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях. По данным "Комментарии", ссылаясь на информацию с сайта auto.ria, мы предлагаем пересмотреть актуальные цены на топливо в Украине по состоянию на 29 ноября.

АЗС. Фото: Freepik

Динамика цен на бензин, дизель и газ

Цена на бензин А-95 сильно изменилась по сравнению с 22 ноября и составляет 56,40 грн/л. Бензин А-95 упал в цене на 2,59 гривны и составил 53,00 грн/л. Стоимость дизельного топлива за неделю также снизилась и сейчас составляет 49,66 грн/л. Тем временем цена на А-92 снизилась на 55 копеек за литр.

В течение недели наблюдалось колебание цены на газ. Стоимость этого вида горючего с 35,36 упала до 34,46 гривны.

Какая цена на топливо сегодня

A-95 – 56.40 грн/л.

A-95 – 53.00 грн/л.

A-92 – 52.69 грн/л.

ГП – 49.66 грн/л.

Газ – 34.46 грн/л.

Где самое дешевое горючее

Стоимость А-95

В лидерах по стоимости горючего А-95 АЗС Автотранс там стоимость этого горючего за литр составляет 62,97 грн/л, что на 6,57 грн/л дороже средней стоимости по Украине. На АЗС Shell цена составляет 60,49 грн/л. Тем временем цена ОККО и WOG и упала на 2 гривны за литр и составляет 57,99 грн/л. На АЗС UPG стоимость А-95 наименьшая на рынке горючего. За литр этого вида бензина там придется заплатить 49,90 грн/л.

Стоимость А-95

Что касается А-95, то на Shell стоимость самая высокая на рынке горючего. А-95 на Shell можно приобрести по 57.81 грн/л. Между тем на АЗС Marshal, Фактор и UPG цена самая низкая и составляет 48.88 и 48.90, что на более 8 гривен меньше цены на Shell.

Стоимость А-92

Если же вы заправляетесь А-92, то больше всего за литр придется заплатить на Параллель. Здесь цена составляет 57,99 грн/л, а вот сэкономить можно, заправляясь на Marshal, там цена меньше на 9.61 гривны за литр.

Стоимость ДП

Дизельное горючее на АЗС Shell составляет – 54.88 грн/л. На АЗС ОККО и WOG цена составляет 49,99 грн/л. На АЗС Marshal цена самая дешевая. Дизельное топливо стоит 45.88 грн/л.

Стоимость газа

Тем временем владельцы авто на газе смогут сэкономить заправляясь на АЗС U.GO. В лидерах по стоимости этого вида горючего находятся АЗС Авиас, KLO и Shell.

Следует отметить, что динамика цен на топливо может подвергаться изменениям в зависимости от различных факторов, поэтому водителям рекомендуется следить за обновлениями на рынке горючего. Тем временем с актуальным курсом валют можно ознакомиться по ссылке .