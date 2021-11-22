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Цены на газ могут вырасти с 1 декабря: в "Нафтогазе" предупредили тысячи домохозяйств

С 1 декабря цены увеличатся

сегодня, 20:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Компания "Нафтогаз Украины", имеющая еще и функции поставщика "последней надежды", сделала предупреждение своим бытовым клиентам об изменении льготной цены голубого топлива. Существующий сейчас тариф 7,96 гривны за кубометр будет действовать только до 30 ноября. С 1 декабря цены увеличатся. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГК "Нафтогаз Украины".

Цены на газ могут вырасти с 1 декабря: в "Нафтогазе" предупредили тысячи домохозяйств

В компании предупредили о росте цен (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, их бытовые клиенты, обслуживаемые этой компанией, должны найти для себя рыночного поставщика до 1 декабря 2021 года. Все обслуживаемые ПОН за определенный срок — 60 дней должны поменять поставщика голубого топлива и заключить с ним договор.

Газовая компания еще раз отмечает, что она не определяет тариф для клиентов ПОН, он рассчитывается каждый месяц по определенной формуле, разработанной в рамках документа. Это – порядок проведения конкурса, где определяется поставщик "последней надежды".

В настоящее время ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН осуществляет обслуживание почти 500 тыс. домохозяйств на территории Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Хмельницкой, Одесской, Луганской и Тернопольской областей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что через 5 лет Украина может отказаться от импорта голубого топлива. По словам председателя правления компании Юрия Витренко, в Украине достаточно газа для того, чтобы его не импортировать. Как он пояснил, через пять лет украинцы могут полностью отказаться от покупки газа в России и Европе. Однако следует повышать объемы добычи украинского голубого топлива и производить биогаз.


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Источник: https://gas.ua/uk/home/news/postachalnyk-ostannoi-nadii-informuie-spozhyvachiv-hazu-pro-zminy-v-taryfi-z-1-hrudnia-2021-roku
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