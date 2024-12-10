Фючерсы на сорт кофе арабика на бирже в Нью-Йорке выросли на 4,9% до 3434 долларов за фунт, установив рекорд с 1972 года.

В мире подорожал кофе. Фото из открытых источников

Как пишет издание Bloomberg, с начала года цены на арабику выросли на 80%.

По данным издания, ситуация осложнилась из-за сильной засухи в Бразилии, ведущей производителем арабики в мире, и неблагоприятных погодных условий во Вьетнаме, который является крупнейшим производителем дешевой робусты. Во Вьетнаме сухая погода при росте кофейных деревьев сменилась обильными дождями в начале сбора урожая, что дополнительно усложнило процесс.

Отмечается, что рост стоимости кофе усиливает давление на обжарочные предприятия и кафе, уже вынужденные повышать цены и отменять скидки, чтобы защитить свою долю рынка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных "прорывов", рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать. "Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И, конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". Россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов к западу и северо-западу от терриконов. "ВСУ держат эти остатки. Цена очень велика, даже за малые куски территории, где проходят ожесточенные бои", — добавил он.