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Цены на лекарства с марта изменятся на 30%

Как изменятся цены на практике, станет известно уже весной

сегодня, 12:25
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Амбарцумян Анна

Уже с 1 марта украинцы смогут приобрести лекарства по сниженным ценам – некоторые препараты подешевеют на 30%. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Цены на лекарства с марта изменятся на 30%

Аптека. Фото: freepik

"Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важное лекарство для наших людей", — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что правительство должно оперативно презентовать механизм реализации этого решения и обеспечить его эффективное внедрение. Контроль за исполнением поручения возложен на Секретаря СНБО.

В соответствии с решением Совета нацбезопасности, Кабинет Министров обязан:

  • Установить максимальные прибавки на лекарства – не более 10% для дистрибьюторов и 35% для аптек.

  • Ввести государственный мониторинг цен и выявить искусственные завышения.

  • Подготовить законодательные инициативы по стабилизации фармацевтического рынка.

  • Создать государственные аптеки при медицинских учреждениях, которые будут продавать лекарства по минимальным наценкам.

Также СНБО рекомендовал правоохранительным органам усилить контроль за прозрачностью ценообразования и бороться с финансовыми злоупотреблениями в сфере продаж медицинских препаратов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в условиях сложной зимней ситуации украинцы, в частности в селах и прифронтовых зонах, могут получить бесплатные лекарства через Укрпочту. Это стало возможным благодаря новой инициативе от Президента и Правительства, обеспечивающей доставку лекарства без дополнительных затрат. Как это работает, кто может воспользоваться этой услугой и какие препараты доступны — читайте в материале .



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/9537
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