Цены на лекарства с марта изменятся на 30%

Уже с 1 марта украинцы смогут приобрести лекарства по сниженным ценам – некоторые препараты подешевеют на 30%. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Аптека. Фото: freepik

"Есть путь, чтобы снизить на 30% цену на топ 100 медицинских средств с 1 марта — на наиболее важное лекарство для наших людей", — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что правительство должно оперативно презентовать механизм реализации этого решения и обеспечить его эффективное внедрение. Контроль за исполнением поручения возложен на Секретаря СНБО.

В соответствии с решением Совета нацбезопасности, Кабинет Министров обязан:

Установить максимальные прибавки на лекарства – не более 10% для дистрибьюторов и 35% для аптек.

Ввести государственный мониторинг цен и выявить искусственные завышения.

Подготовить законодательные инициативы по стабилизации фармацевтического рынка.

Создать государственные аптеки при медицинских учреждениях, которые будут продавать лекарства по минимальным наценкам.

Также СНБО рекомендовал правоохранительным органам усилить контроль за прозрачностью ценообразования и бороться с финансовыми злоупотреблениями в сфере продаж медицинских препаратов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в условиях сложной зимней ситуации украинцы, в частности в селах и прифронтовых зонах, могут получить бесплатные лекарства через Укрпочту. Это стало возможным благодаря новой инициативе от Президента и Правительства, обеспечивающей доставку лекарства без дополнительных затрат. Как это работает, кто может воспользоваться этой услугой и какие препараты доступны — читайте в материале .