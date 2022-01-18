Цены на нефть достигли нового 7-летнего максимума: какая причина повышения

Базовые цены на нефть поднялись во вторник, 18 января, до самого высокого уровня с 2014 года, поскольку возможный сбой поставок после атак в Ближневосточном заливе добавил и без того жесткий прогноз предложения. Об этом сообщает Reuters.

Домкраты нефтяных насосов на месторождении сланцевой нефти и газа - Reuters

К 09:24 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,02 доллара, или на 1,2%, до 87,50 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки WTI подскочили на 1,36 доллара, или на 1,6%, до 85,18 доллара за баррель. Торговля в понедельник, 17 января, была подавлена, поскольку это был государственный выходной в США.

Во вторник, 18 января, оба контрольных показателя достигли самого высокого уровня с октября 2014 года.

Беспокойство по поставкам выросло на этой неделе после того, как йеменская группировка хуситов напала на Объединенные Арабские Эмираты, обострив боевые действия между группировкой, связанной с Ираном, и коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Нефтяная компания ОАЭ ADNOC заявила, что активировала планы непрерывности бизнеса, чтобы обеспечить бесперебойную поставку продукции своим местным и международным клиентам после инцидента на ее топливном складе в Мусафах.

Кроме того, к геополитическим ценовым надбавкам усиливается напряженность между Россией и Украиной, членом ОПЕК.

Некоторые производители в рамках Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пытаются выкачивать свои разрешенные мощности из-за недостаточного инвестирования и отключения, согласно соглашению с Россией и союзниками по добавлению 400 тысяч баррелей в день ежемесячно.

"Ситуация не улучшится в обозримом будущем, и рост спроса на нефть вместе с ограничениями предложения неизбежно приведет к более жесткому нефтяному балансу", – сказал аналитик PVM Тамаш Варга.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что ожидают, что запасы нефти в странах ОЭСР упадут до самого низкого уровня с 2000 года, а цены на нефть Brent поднимутся до 100 долларов позже в этом году.

Как сообщали ранее "Комментарии", нефть достигла самых больших ежегодных показателей с 2009 года.

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