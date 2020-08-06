Цены на нефть рекордно растут: названы причины

Цены на нефть в среду, 5 августа, выросли до самого высокого уровня с начала марта. Это произошло после резкого падения запасов сырой нефти в США и ослабления доллара. В то же время рост количества новых случаев заражения коронавирусом заставляет инвесторов беспокоиться. Об этом пишет Reuters.



Нефть марки Brent завершила сессию ростом на 74 цента, или на 1,7% – до 45,17 долл. за баррель, в то время как нефть West Texas Intermediate поднялась на 49 центов, или на 1,2% – до 42,19 долл. за баррель. Оба контракта выросли более чем на 4% в начале сессии.

По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США упали на 7,4 миллиона баррелей. В то же время, запасы дистиллятов в Соединенных Штатах выросли на прошлой неделе до самого высокого уровня за последние 38 лет, в то время как дистилляты побережья Мексиканского залива находились на рекордно высоком уровне.

Данные по заводам США на этой неделе также показали улучшение заказов, что некоторые аналитики восприняли как намек на восстановление экономики.

Деловая активность в еврозоне вернулась к умеренному росту в июле, поскольку некоторые ограничения, введенные для остановки распространения коронавируса, ослабли. Рост цен происходит на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом, что может угрожать восстановлению спроса на топливо.

Кроме того, на стоимость нефти значительное влияние также оказал курс доллара, который падает на международных рынках.

Напомним, в Одессе пытаются поднять и отбуксировать затонувший танкер Delfi. Однако во время работ произошло ЧП: из танкера вылилось топливо.

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