Цены на топливо 27 ноября: что предлагают АЗС ОККО, SOCAR и WOG

На рынке горючего наблюдается рост цен на некоторые виды горючего. Изменения стоимости бензина, газа и дизельного горючего зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях. По данным "Комментарии", ссылаясь на информацию с сайта auto.ria, мы предлагаем пересмотреть актуальные цены на топливо в Украине по состоянию на 27 ноября.

АЗС. Фото из открытых источников

Динамика цен на бензин, дизель и газ

Цена на бензин А-95 почти не изменилась по сравнению с 19 ноября и остается на уровне 58,49 грн/л. Бензин А-95 предлагается по 55,59 грн/л. Стоимость дизельного топлива за неделю немного снизилась и сейчас составляет 51,92 грн/л. Тем временем цена на А-92 остается стабильной – 53,23 грн/л.

В течение недели наблюдалось колебание цены на газ. Стоимость этого вида горючего с 35,22 выросла до 35,40 гривны.

Какая цена на топливо сегодня

A-95 – 58,49 грн/л.

A-95 – 55,59 грн/л.

A-92 – 53,23 грн/л.

ГП – 51,92 грн/л.

Газ – 35,40 грн/л.

Где самое дешевое горючее

Стоимость А-95

В лидерах по стоимости горючего А-95 АЗС Автотранс там стоимость этого горючего за литр составляет 62,97 грн/л, что на 4,48 грн/л дороже средней стоимости по Украине. На АЗС SOCAR и Shell цена составляет 60,99 и 60,49 грн/л соответственно. Между тем неизменной уже долгое время цена ОККО и WOG и составляет она 59,99 грн/л. На АЗС Маркет стоимость А-95 самая маленькая на рынке горючего. За литр этого вида бензина там придется заплатить 53,49 грн/л.

Стоимость А-95

Что касается А-95, то на SOCAR стоимость самая высокая на рынке горючего. А-95 на SOCAR можно приобрести по 58,99 грн/л. Тем временем на АЗС Авантаж 7, Маркет и Фактор цена самая низкая и составляет 52.95, 52.99 и 53.00, что на более 6 гривен меньше цены на SOCAR.

Стоимость А-92

Если же вы заправляетесь А-92, то больше всего за литр придется заплатить на Параллель и VostokGaz. Здесь цена составляет 55,99 и 54,99 соответственно, а вот сэкономить можно заправляясь на Mango там цена меньше на 4 гривны за литр.

Стоимость ГП

Дизельное горючее на АЗС SOCAR составляет – 55,99 грн/л. На АЗС ОККО и WOG цена составляет 54,99 грн/л. На АЗС Фактор цена самая дешевая. Дизельное горючее там стоит 46,20 грн/л.

Стоимость газа

Тем временем владельцы авто на газе смогут сэкономить заправляясь на АЗС Кворум. В лидерах по стоимости этого вида горючего находятся АЗС ОККО, SOCAR и Авиас.

Следует отметить, что динамика цен на топливо может подвергаться изменениям в зависимости от различных факторов, поэтому водителям рекомендуется следить за обновлениями на рынке горючего. Тем временем с актуальным курсом валют можно ознакомиться по ссылке .