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Чего ждать от украинских банков в 2023м году

Банковские тренды на 2023 год: повышение ставок и стимулирование безналичных расчетов

сегодня, 19:55
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Автор:

Виталий Войчук

Дальнейшая цифровизация банковских услуг с развитием дистанционного обслуживания, повышение процентных ставок, стимулирование безналичных расчетов, а также постепенное сближение украинской банковской системы с системой ЕС — топ-менеджеры украинских банков поделились своими ожиданиями от 2023 года и трендами, которые он сформирует на будущее.

Чего ждать от украинских банков в 2023м году

Топ-менеджеры ПриватБанка, ОТП, Укрсиббанка, Укрбудинвестбанка

"Будем поддерживать клиентов и держать финансовый фронт. Будем кредитовать. Наши сегменты – это малый и средний бизнес и розница. Переживем блекаут и вернемся в инновациям и диджитал. Наш розничный бизнес уже работает над обновленным клиентским предложением. Будем развивать продуктовый ряд и для бизнеса, в основе которого также диджитал продукты", — пообещали в ПриватБанке.


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В свою очередь, председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый отмечает, что ситуация будет зависеть, прежде всего, от результатов боевых действий, скорости деоккупации украинских территорий, дальнейшей международной помощи нашей стране.

"При сохранении сегодняшнего статус-кво, кредитование населения и экономического сектора будет ограничено, в том числе и в связи с незначительным спросом на кредиты в условиях неопределенности. Процентные ставки останутся на высоком уровне. Правительство продолжит активно привлекать средства в военные ОВГЗ, возможно, и у иностранных инвесторов. А НБУ принимать меры для сдерживания инфляции и связывания свободной гривны: удерживать на высоком уровне учетную ставку, повышать требования к обязательным резервам и др.", — прогнозируют в ОТП.

Более прикладными прогнозами поделилась Председатель наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" Светлана Демьяненко. По ее словам, физических лиц ожидает повышение ставок по депозитам в национальной валюте; спрос на инструменты дистанционного обслуживания.

"Если же говорить о субъектах хозяйствования, то среди приоритетов – обслуживание и финансирование пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации. Кроме того, актуальным будет финансирование аграрного сектора, включая посевную, в том числе и смежные отрасли, которые обеспечивают функционирование сельскохозяйственных предприятий", — подчеркивает Светлана Демьяненко.

Банкир считает, что востребована будет поддержка предприятий критической инфраструктуры, пищевой промышленности, продуктового ритейла и смежных отраслей продовольственного обеспечения.

"Не менее важным будет финансирование инфраструктурных проектов – восстановление и развитие объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры. Придется финансировать транспортно-логистическую инфраструктуру и проекты, связанные с развитием новых логистических решений. Отдельное направление — поддержка релокации предприятий, находившихся в зонах активных боевых действий, а также производственных мощностей для импортозамещения поступающей из России и Беларуси продукции", — отмечает Председатель наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК".

Игорь Левченко, возглавляющий департамент персональных банковских услуг в UKRSIBBANK BNP Paribas Group, убежден, что основные тренды в банковской системе будут напрямую зависеть от потребностей клиентов и государства.

"В первую очередь, это возобновление торговой сети на деоккупированных территориях, развитие и усовершенствование отделений в рамках программы Power Banking. Совершенствование дистанционных каналов обслуживания и платформ интернет-банкинга. Востребован будет и международный сервис. С начала войны более 4,5 млн украинцев покинули Украину, но нуждаются в доступе к банковскому сервису, как в Украине, так и за ее пределами", — отмечает Игорь Левченко.

По словам Левченко, будет происходить и усовершенствование сервисов для наиболее популярных банковских продуктов, таких как платежные карты, возобновление программ кредитования. Интеграция банковских сервисов в "Дію" (на примере продажи ОВГЗ) и увеличение доли ОВГЗ в портфелях клиентов Банка.



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