Чего ждать Украине от МВФ: мнения экспертов

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что Украина ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда по программе Stand-by уже в начале 2021 года. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что миссия МВФ по первому пересмотру программы Stand-by начнется 21-23 декабря. Чего ждать (и ждать ли) Украине от МВФ в новом году и что МВФ может получить от Украины взамен рассказали украинские эксперты.

"Требования не меняются годами"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук считает, что Украине от МВФ стоит ждать того, чего Фонд от нас требовал и раньше. Только — хуже.

"Требования не меняются годами. Несмотря на то, что каждая программа прорабатывается под каждую конкретную страну и под каждый конкретный кейс, суть остается той же. А именно — сокращение социальных расходов, то, что кредиторы называют "оптимизацией экономики". На практике это приводит к обнищанию населения, сокращению расходов на социальную сферу, приватизации госпредприятий (их фактическому разорению и т.д.). Так МВФ работает десятки лет по всему миру", — отмечает эксперт.

Он предлагает вспомнить недавнее интервью Владимира Зеленского The New York Times, где глава украинского государства отдельно прошелся по теме МВФ. Заявил, что мы исполняем все программы западных кредиторов. Даже те, которые не были исполнены раньше.

"В качестве примера президент Украины привел принятие закона об открытии рынка земли, антиколомойский (банковский) закон. То есть, Зеленский хвастается тем, что выполнил требования, которые не решился выполнить даже Порошенко, — отмечает Никита Трачук. — И в этом ключе, мне кажется, следует рассматривать интервью как в определенном смысле реверанс Зеленского в сторону западных партнеров. Оно призвано показать Западу, что мы еще хотим денег. И готовы ради них на многое. Думаю, в 2021 году продолжится та же линия... Но у меня язык не поворачивается назвать это сотрудничеством. Скорее — закабаление нас со стороны МВФ. Будут новые транши. Западу нет смысла, чтобы у нас был дефолт. Будут поддерживать нас на минимальном пайке, не позволяя финансово и экономически развалиться. Но и не давая должным образом развиваться".

По мнению представителя ИНПОЛИТ, нас ждет повышение тарифов, бюджетное сокращение соцсферы, продолжение "оптимизации экономики".

"Проще говоря — урезание всего, что можно урезать, в угоду транснациональным корпорациям, международному (во многом спекулятивному) капиталу. Нашу нынешнюю власть я оцениваю как абсолютно компрадорскую, отстаивающую не интересы Украины, а интересы западных финансовых институций. А потому мой прогноз на 2021 год – пессимистический, — подчеркивает Никита Трачук. — Хоть кредиты, повторю, нам дадут. Но мы просто н залезем в новые долги, чтобы отдать старые".

"Украина должна подтверждать реформы"

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач считает, что фактически МВФ уже дал Украине сигнал о размораживании сотрудничества.

"Косвенным подтверждением этому являлось также получение Украиной 620 млн евро от Евросоюза и 300 млн от Мирового банка, — поясняет эксперт. — Однако, говорить о расширении сотрудничества, выгодного в первую очередь самой Украине, можно будет только после подтверждения нашей страной обещанных реформ. В первую очередь – судебной".

Также, по мнению Андрея Длигача, важна реализация взятых Украиной обязательств по недопущению возврата ПриватБанка прежним собственникам и сохранению и развитию антикоррупционных институтов.

Как сообщал портал "Комментарии", Денис Шмыгаль рассказал когда Украина получит транш МВФ. По словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. Поэтому, в МВФ нет претензий к работе правительства. Это подтвердил и последний разговор президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалина Георгиева.





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