Что будет с ценами на сигареты после повышения акцизов: к чему привело откладывание этого решения

22 марта 2025 года стало известно, что президент Украины наконец-то подписал законопроект №11090 о повышении акцизов. Информация еще не опубликована, но первым ее у себя в Телеграмм-канале представил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. Законопроект предусматривает повышение акцизов, в частности, на табачные изделия, что, по подсчетам депутата, приведет к росту цен на пачку сигарет сразу на 40 гривен. Действительно ли это так? Что это значит для бизнеса? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Закон о повышении акцизов на сигареты

Бюджет недополучил около 6 млрд. грн

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что подписанный президентом законопроект о повышении акцизов на табачные изделия безусловно сразу приведет к росту цен. Как и заметил нардеп Железняк, сразу будет рост в среднем на 40 грн на пачке сигарет, а дальше с каждым годом цена снова будет расти в среднем на 18-20 грн. Такой рост будет следующие три года.

"Это конечно ударит по кошельку потребителей, но это также неприятная ситуация и для бизнеса. Потому что закон формально вводится в действие уже с 1 января 2025 г., то есть я не представляю, как сейчас задним числом можно будет начислить акциз на уже проданный товар. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем правовой принцип, что закон не оказывает обратного действия. То есть нельзя задним числом принудить к каким-либо законным действиям. Поэтому скорее речь о том, что эта задержка с подписанием закона привела к большим бюджетным потерям. С начала года с 1 января, когда он еще не был подписан, акциз не начислялся на табачные изделия. Есть подсчет, что эти потери за это время составили около 2 млрд грн в месяц. То есть на сегодняшний день можно говорить, что около 6 млрд грн бюджет недополучил от повышенных акцизов на табачные изделия, которые должны действовать уже с 1 января", – отметил эксперт.

Андрей Новак уточнил, что бизнес, связанный с табачными изделиями, уже адаптирован к новым правилам игры, потому что процесс повышения акцизов продолжается уже в течение довольно длительного времени.

"Этот процесс Украина осуществляет в рамках обязательств по зоне свободной торговли с ЕС и по обязательствам в процессе обретения полноправного членства в ЕС. Потому что в Евросоюзе сейчас политика акцентирована на улучшении здоровья граждан стран-членов ЕС, что требует, в том числе, и уменьшения потребления табачных изделий, как и алкоголя. Поэтому в ЕС постепенно повышаются цены на эти вредные товары. Соответственно, когда Украина подписала документы о зоне свободной торговли с ЕС, она обязалась поднять акцизы на алкоголь и табачные изделия, что, в свою очередь, приводит к повышению цен на эти товары и делает их менее доступными, особенно для молодежи", – контактировал Андрей Новак.

С точки зрения потребителя это будет весомым ударом по карману потребителя

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"Изначально этот закон принимался для того, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет. То есть увеличение акциза на табачные изделия – это увеличение доходной части бюджета. Еще раньше звучали разговоры о том, что это усилит обороноспособность и укрепит армию".

Эксперт отмечает, что законопроект должен был начать действовать с 1 января 2025 года, но по каким-то причинам его достаточно долго не подписывал президент. Есть даже подсчеты, что госбюджет потерял из-за неподписания этого закона около 2 млрд грн в месяц. Ведь он начнет действовать с момента опубликования а не с 1 января, как должно быть.

"До сих пор возникают вопросы по поводу качества этого законопроекта. Непонятно почему не откладывали его подписание", – отметил Алексей Плотников.

Эксперт соглашается, что с введением этого закона вырастет стоимость пачки сигарет. Вырастет также стоимость табака для другого использования.

"Конечно это не полезно, но с точки зрения потребителя это будет весомым ударом по его карману", – контактировал Алексей Плотников.

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