Что будет с гривной в следующем году: прогноз экономиста

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
В следующем году украинская гривна продолжит падение по отношению к доллару и евро, заявил управляющий партнер Бюро инвестиционных программ, экономист Александр Бондаренко.
Гривна продолжит падение. Фото из открытых источников
По словам экономиста, на курс гривны влияют международная финансовая помощь и бюджетный дефицит, поэтому в 2025 году можно ожидать дальнейшую девальвацию гривны по отношению к доллару и евро.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и начал закрепляться в нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало что удается", — рассказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.
Новости