Что будет с гривной в следующем году: прогноз экономиста

В следующем году украинская гривна продолжит падение по отношению к доллару и евро, заявил управляющий партнер Бюро инвестиционных программ, экономист Александр Бондаренко.

Гривна продолжит падение. Фото из открытых источников

"Минфин заложил в бюджет на 2025 год курс валюты на уровне 43,5 гривен за доллар, но его еще могут пересмотреть и повысить до 44 гривен. Поэтому ожидать укрепления гривны не стоит. В Украине сохраняется дефицит внешней торговли на уровне 2–2,5 миллиарда долларов ежемесячно. Мы импортируем больше, чем экспортируем. Это серьезная проблема для экономики, поскольку страна производит и продает за границу меньше, чем. покупает. Такая ситуация оказывает непосредственное влияние на валютный курс", — пояснил Александр Бондаренко.

По словам экономиста, на курс гривны влияют международная финансовая помощь и бюджетный дефицит, поэтому в 2025 году можно ожидать дальнейшую девальвацию гривны по отношению к доллару и евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики сумели продвинуться на направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области и захватили в плен украинских военнослужащих, сообщил боец ВСУ с позывным "Мучной". "Враг смог дозачистить юго-западную часть Нового Комара и начал закрепляться в нем. Также противник пытается протолкнуть нашу оборону севернее и юго-западнее Великой Новоселки. Мы местами пытаемся контратаковать, но мало что удается", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей. Как сообщают российские медиа, с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52%, что является новым рекордом с января 2023 года.