Что ожидает Украину на фоне второй волны коронавируса: прогноз Всемирного банка

Всемирный банк прогнозирует, что Украина введет новые карантинные ограничения на фоне "второй волны" коронавируса в Украине. Такой прогноз появился на фоне стремительно растущего числа новых случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на отчет Всемирного банка.



В документе обращают внимание на то, что экономика Украины в 2020 году получила значительный удар из-за пандемии коронавируса. ВВП страны сократился на 11,4%г/г во втором квартале, что стало причиной падения ВВП в первом полугодии на 6,5% г/ г.

Также во Всемирном банке заявили, что ожидают снижения темпа реформ в Украине.

Напомним, Украина получит 350 млн долларов от Всемирного банка. Такое решение приняли в руководстве финансовой структуры — в Совете исполнительных директоров. Эта ссуда является первой в программе политики развития в сфере экономического восстановления. Средства пойдут на поддержку критически важных реформ, заявляют во Всемирном банке. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19, считают финансисты.

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