Что ожидает Украину на фоне второй волны коронавируса: прогноз Всемирного банка

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Татьяна Веремеева
Всемирный банк прогнозирует, что Украина введет новые
карантинные ограничения на фоне "второй волны" коронавируса в Украине. Такой
прогноз появился на фоне стремительно растущего числа новых случаев заражения
коронавирусом в стране. Об этом пишет "РБК-Украина"
со ссылкой на отчет Всемирного банка.
В документе обращают внимание на то, что экономика
Украины в 2020 году получила значительный удар из-за пандемии коронавируса. ВВП
страны сократился на 11,4%г/г во втором квартале, что стало причиной падения
ВВП в первом полугодии на 6,5% г/ г.
Также во Всемирном банке заявили, что ожидают снижения
темпа реформ в Украине.
Напомним, Украина получит 350
млн долларов от Всемирного банка. Такое решение приняли в руководстве
финансовой структуры — в Совете исполнительных директоров. Эта ссуда является
первой в программе политики развития в сфере экономического восстановления.
Средства пойдут на поддержку критически важных реформ, заявляют во Всемирном
банке. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19, считают
финансисты.
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