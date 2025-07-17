Что происходит с бизнесом в Украине: показатели за 2025 год шокировали

В Украине в этом году было зарегистрировано более 137 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году – и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность по данным Единого государственного реестра. Треть дел, закрывшихся в 2025, работали менее двух лет. Еще 5,3 тысячи предпринимателей – так называемые ФОП-однодневки, просуществовавшие несколько недель.

Согласно данным, большинство новых предприятий в этом году зарегистрировали женщины – 61% от всех открытых ФЛП (83,7 тыс.). На мужчин приходится 39% или 53,8 тысяч новых дел.

Чаще всего предприниматели выбирают торговлю – как розничную (39,5 тыс. вновь ФЛП), так и оптовую (10,7 тыс). Также среди популярных направлений: ИТ, информационные услуги и другие индивидуальные услуги. Впрочем, эти же отрасли и больше всего теряют: только в сфере розничной торговли за полгода закрылись более 48 тысяч ФЛП, а в ИТ — 18 тысяч.

Больше всего новых бизнесов открыли в Киеве – 18,8 тысячи. Еще 13 тысяч на Днепропетровщине и 10,4 тысяч – на Львовщине. Однако и по количеству прекращений столица также лидер: здесь закрылось 20,6 тысячи. Далее следует Харьковщина – 13,6 тысячи и Днепропетровщина – 13,6 тысячи.

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Также издание "Комментарии" сообщало – номинальная зарплата украинцев выросла по сравнению с 2021 годом более чем на 50%. Однако цены за это время росли теми же темпами. Об этом говорится в аналитическом материале Центра Разумкова.



