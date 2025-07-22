Что скрывают за мораторием на проверки бизнеса: почему решение ввели именно сейчас

Президент Владимир Зеленский сообщил, что решением СНБО в Украине введен мораторий на проверки бизнеса государственными органами. Об этом говорится в сообщении. При этом, согласно украинского законодательства, проверки бизнеса регулируются Налоговым кодексом. Для настоящего моратория требуется закон об изменениях в Налоговый кодекс, например, на период военного положения. О чем говорит данное заявление президента? Действительно ли одним указом президента можно остановить проверки бизнеса в Украине или в реальности все может быть иначе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мораторий на проверку бизнеса

Это уже третий мораторий и главное сейчас – не потерять время

Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отметил, что мораторий на проверки бизнеса – это всегда положительно, ведь как иначе можно отреагировать на инициативу, когда бизнесу дают возможность развиваться, дышать, когда не отнимают время на разбирательства, правильно ли бизнес работает или неправильно с позиции правоохранительных или проверяющих органов.

"Это всегда оказывает положительное влияние на национальную экономику. То есть, растет капитализация бизнесов, растут зарплаты, ускоряется оборот товаров и средств. Это фактор, положительно влияющий на экономику. Что касается будет ли это работать? Какое-то время будет. Мы уже это не раз проходили, были подобные моратории. Это действительно работающий инструмент, но стратегически верный ли это путь? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, что, когда вводится мораторий, то это значит, что происходит что-то катастрофическое. Это сигнал, что значит что-то происходит не так и давайте мы просто остановим все, чтобы разобраться, что именно работает не так, чтобы наработать стратегические решения, которые станут основой для законов, нормативно-правовых актов, которые в дальнейшем эту катастрофу не допустят. То есть мораторий – это уже экстренный инструмент. И, что любопытно, у нас это уже третий мораторий за последнее время. То есть уже в третий раз мы понимаем, что что-то происходит не так. Неужели за эти три раза не хватило времени, чтобы понять, что не таких быстрых решений не хватает, а не хватает решений, чтобы фундаментально менять систему", – отметил эксперт.

Он продолжает, время было и есть на то, чтобы наработать системные решения, которые исключат возможность появления таких ошибок в будущем и введения такого экстренного состояния, как моратория на проверки в будущем.

"Хочется верить, что это время будет использовано для проведения фундаментальных реформ. Что касается времени введения моратория, то власти сознательно выбрали его именно сейчас, потому что новый премьер-министр и нужно запускать меры, чтобы популяризировать новую политику правительства. Это такая политическая технология, которая, к сожалению, всегда срабатывает", – отметил Руслан Соболь.

По его словам, о многом будут говорить показатели по бизнес-активности, по созданию новых предприятий или рабочих мест в конце года, но, скорее всего, они будут неутешительными.

"В итоге количество предприятий, которые закрылись в 2025 году, будет больше, чем количество предприятий, закрытых в 2024 году. Все это говорит о реальных проблемах, которые нужно решать, потому что в стране, где растет количество пенсионеров и уменьшается количество трудоспособного населения, перспектива такая себе, потому что непонятно, способна ли эта страна существовать самостоятельно без финансовых инъекций из-за границы", – констатировал эксперт.

Идет имитация бурной деятельности

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович так прокомментировал ситуацию:

"Нам последние годы Министерство экономики постоянно рассказывало, что они провели полную дерегуляцию и убрали 47% всех регуляций. Но ни один бизнес не почувствовал, что это были за регуляции. Основные проблемы, которые есть, это блокировка бизнеса – блокировка налоговых накладных, проверки ПРРО по кассовым аппаратам, то есть усложнение отчётности ФОПов, попытки уничтожить промышленность и упрощённую систему налогообложения. Это самые главные проблемы особенно малого бизнеса. Что касается более крупного бизнеса, то там пошли уже наезды правоохранительных структур. Налоговая милиция, которая сейчас БЭБ. Нацполиция инициирует огромное количество проверок, прямо веером рассыпают запросы по предприятиям. Причем по абсолютно разным поводам: касательно собственности, аренды земли и приватизации земли, касательно проверок других структур. То есть, к примеру, когда-то пожарники тебя проверяли, составили когда-то протокол и вдруг уже сейчас полиция присылает сообщение, а выполнили ли вы предписание тех пожарников? Сами пожарники постоянно посещают бизнес, вымогая деньги. Сюда же можно отнести Государственную продовольственную службу, инспекцию по транспорту...".

Эксперт отмечает, огромное количество проверяющих структур, которые просто вымогают из бизнеса деньги. Налоговая служба – это лишь одна из многочисленных служб, которые оказывает давление на бизнес. Плюс всем известная инициатива Манифест 42. Это крупный бизнес, на который массово по всей стране наезжает прокуратура.

"То есть представители прокуратуры приходят на обыски, конфисковывают деньги и не отдают их, даже, если есть решение суда. И в этом замешано большое количество судей. В итоге даже конфискованные деньги хранят у себя прокуроры. Причём они не сдают эти деньги в финансовые структуры, что положено по закону. Просто пользуется, как личными, этими деньгами. Вот такой огромный спектр нарушений. Как одно решение правительства прекратить проверки может это всё изменить? Это чисто должна быть политическая воля руководства. Даже без всяких изменений в законы это должно быть политическое решение Зеленского. То есть, первое лицо страны должно принять решение – беспредел прекратить. Но как мы видим ничего не прекращается. Поэтому никакое внесение изменений в закон ничего не даст, если нету у первых лиц страны решения прекратить беспредел", – отметил Павел Себастьянович.

По его словам, сюда же можно отнести проверки и имитацию борьбы с "тенью", которую ведёт глава налогового комитета Гетманцев или министр финансов Марченко.

"Это имитационная деятельность, которая покрывает настоящие схемы. Сам Гетманцев сказал, что сумма потери бюджета составляет 800-900 миллиардов гривен в год. И при этом нужно понимать, что автором Налогового кодекса и всех законов, которые принимались последние 6 лет как раз и есть сам Гетманцев. И сейчас он сам сказал, что последствия написанных им законов есть потери бюджета 900 млрд в год. И вот эти все проверки, как дымовая завеса, то есть, создают видимость борьбы со схемами, а именно под этой дымовой завесой, в десятках тысяч заблокированных предприятий, идут те самые схемы, про которые говорит сам Гетманцев", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая, Павел Себастьяноввич обратил внимание на важный момент, а именно, что в решении СНБО о моратории на проверке написано, что прекратить "безосновательные проверки".

"Но, какой же орган считает свои проверки безосновательными? Конечно же все они считают, что это очень обоснованные проверки. Поэтому это очередная имитация бурной деятельности", – констатировал эксперт.

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