Что стоит за идеей "тысяча гривен от Зеленского": откуда деньги

Владимир Зеленский 25 октября записал новое обращение к украинскому народу. В нем президент рассказал о помощи, которую получит каждая семья. Новая программа поддержки населения предусматривает выделение по 1 тысяче гривен на каждого члена семьи. Однако потратить ее можно будет только на определенные категории. В сети сразу же заговорили о "Вовиной тысяче", интерпретируя ее с "Юлиной тысячей" премьера Тимошенко в 2008 году. О чем говорит такая инициатива власти? К чему возникают вопросы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Тысяча гривен от Зеленского

Главный вопрос по 1000 гривен – какой источник происхождения этих денег

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, первое, на что нужно обратить внимание – это на источник происхождения этих денег.

"Если говорить грубо, то на сегодняшний день у нас в едином демографическом реестре примерно 27-28 млн населения. Чтобы раздать этим людям по 1000 гривен, нужно 27-28 млрд. И это при том, что у нас с вами дефицит затрат на оборону – полтриллиона, которые непонятно, откуда собирать, потому что все налоги, которые планируются, до конца года дадут только 30 млрд. То есть, выходит, что мы хотим собрать с населения налогов на 30 млрд и эти же 30 млрд раздать людям. Напрашивается следующий вопрос: источник этих средств – это средства от кредита, который нам дают наши партнёры? Речь о 50 миллиардах долларов. Или есть какой-то другой источник? Но для того, чтобы определить логику всего этого процесса, нужно в любом случае понимать источник", – говорит эксперт.

Олег Пендзин отмечает, второй момент – нужно вспомнить, что у нас уже действует механизм, который называется "Национальный кэшбэк", который предполагает, что деньги на специальных карточках будут использоваться, после того как они будут начислены, на те же самые направления, о которых в своём обращении говорил Зеленский, то есть на оплату услуг ЖКХ, покупку товаров отечественного производителя и тому подобное.

"Здесь как бы механизм понятен. Но, когда речь идёт о 1000 гривен, то сразу нужно понимать, что это будут деньги не для свободного доступа. Они будут начислены на специальный счет и их можно будет использовать по тому же механизму, по которому действует программа "Национальный кэшбэк". То есть, это будут не те деньги, как выдавалась "Юлина тысяча". Тогда деньги выдавались людям фактически наличкой на руки. Здесь это будут деньги на спецсчету со специальным режимом использования", – высказался собеседник портала "Комментарии".

Он добавляет, ещё один момент, который есть смысл обсудить, состоит в том, что, если люди получат по 1000 гривен, то это будет считаться доходом. И вот возникает вопрос – будет ли этот доход налогооблагаться?

"По закону с него должен платиться НДФЛ. С него должны платиться 5% военного сбора. Ведь для того, чтобы с "Национального кэшбэка" не платились налоги, в последнем законодательном акте, который был принят по увеличению военного сбора до 5%, была отдельная статья, что доходы по "Национальному кэшбэку" не налогооблагаются. Следовательно, власти нужно дополнительно принимать закон, по которому вот эта вот 1000 гривен не будет налогооблагаться. Это важно, потому что, если этого не принять, с этой тысячи будут облагаться налоги. Все получатели этой тысячи должны будут подавать налоговую декларацию. Потому что у них образуется налог, по которому у них не будет налогового агента. Другими словами, если вы где-то работаете и получили деньги, то вашим налоговым агентом выступает работодатель. Он за вас платит налоги. Вы не должны идти в налоговую и заполнять декларацию. Если вы купили какой-то товар в магазине, где есть ПДВ, то налоговым агентом по ПДВ выступает организация, которая этот товар вам продала. Она перечисляет в бюджет ПДВ, которое сняла с нас", – отметил Олег Пендзин.

Он уточняет, что по "Национальному кэшбэку" приняли специальные изменения в закон о налогообложении, что эти деньги уже "чистые" и по ним нету налога. А с этой 1000 гривен пока непонятно как.

"И заключающийся вопрос – эти деньги обязательны или от них можно отказаться? То есть, человеку обязательно нужно открывать карточку и получать те деньги, которые предусмотрены или от этого можно отказаться? На сегодняшний день под этой инициативой есть куча непонятных вещей: и с налогообложением, и с механизмом получения, и с механизмом траты, и с источником происхождения этих денег. И вот, когда с этим всем всё будет понятно, тогда можно будет сформулировать свою чёткую позицию", – подытожил эксперт.

Есть две версии событий

Экономический эксперт Даниил Монин признался, что для него для него крайне неожиданно получить такое предложение от президента.

"В то время, когда последние 2-3 месяца шла подготовка, что денег нет... Армия останется без зарплат и нужно поднимать налоги, рассказывать про выдачу всем по 1 тысяче гривен выглядит крайне забавно", – отметил эксперт.

Дело в том, поясняет Даниил Монин, что на этой неделе у президента была встреча, где обсуждался законопроект 11416-д и президент должен был подписать его. Но это не произошло.

"И у меня теперь две версии событий. Первая: он подпишет законопроект по поднятию налогов и раздаст по 1000 гривен... Но тогда это будет означать, что с каждого сотрудника при средней зарплате в 20 000 гривен будут забирать в бюджет по 700 гривен дополнительно военного сбора каждый месяц, а с ФОПов по 800 гривен в месяц... Что фактически эквивалентно 8400-9600 гривен в год..., а назад вернут только по 10 000 гривен и один раз... И это будет констатация, что деньги нужны не на войну, а, скорее, на подкуп тех, кто не работает и выборы в будущем. И вся компания нет денег на армию – была политическим блефом", – отметил эксперт.

Даниил Монин говорит, что есть и вторая версия.

"У нас будет меньше дефицит бюджета и это правда, по моим расчетам. Налоги не нужно поднимать. Нам с 20 октября по 31 декабря должны зайти почти 17 млрд долларов финансирования и это позволит закрыть год и ещё раздать всем по 1 тысячи без необходимости повышать налоги..., а с 2025 года нам обещают 50 млрд грантов, что вообще формирует профицитный бюджет на 2025 год и поэтому можно выдавать, не опасаясь получить фискальный разрыв с попыткой таки войти в 2025 год в положительном образе", – прокомментировал эксперт.

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