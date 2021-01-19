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Главная Новости Бизнес экономика Что украинские предприниматели думают о январском локдауне — опрос
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Что украинские предприниматели думают о январском локдауне — опрос

Большинство представителей бизнеса считает, что в локдауне нет никакого смысла

сегодня, 11:50
Автор:

Мокрик Анастасия

Европейская Бизнес Ассоциация провела небольшой опрос среди представителей малого и микробизнеса на тему январского локдауна. Предприниматели высказали свое мнение насчет карантина и ограничений во время него.

Что украинские предприниматели думают о январском локдауне — опрос

Что предприниматели думают о локдауне в Украине - фото: из открытых источников

Из всех опрошенных только 14% считает карантинные меры нормальными и правильными. Еще 26% отметили, что ограничения во время локдауна слишком жесткие. Однако большинство, то есть 62% опрошенных, ответили, что считают введение карантина бессмысленным.

Как оказалось, из-за правил карантина 22% предпринимателей вынуждены искать новые возможности для развития своего бизнеса. Такой же процент бизнесменов отправляет своих работников в отпуск за свой счёт, 13% пришлось сократить зарплату своим сотрудникам. Сократить штат пришлось 10% предпринимателей. Еще 15% смогли перевести своё дело в онлайн. Только 9% из всех опрошенных вовсе не жаловались на жесткие условия карантина.

Кроме того, во время опроса у предпринимателей поинтересовались, подавали ли они заявку на получение финансовой помощи. Из них 33% сообщили, что получили средства уже через неделю, 19% — через две недели, 13% получили деньги спустя несколько дней. А 35% опрошенных до сих пор ждут поступления средств. К слову, 84% предпринимателей считают, что 8 тысяч, которые выдают в виде финансовой помощи, не способны спасти ситуацию. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему во время январского локдауна разрешено торговать алкоголем, а также о том, будет ли в Украине продлен карантин. Степанов рассказал, в каких случаях это может произойти. 


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Источник: https://eba.com.ua/bilshe-60-malyh-pidpryyemtsiv-ne-bachat-sensu-u-sichnevomu-lokdauni/
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