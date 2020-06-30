Cirque du Soleil подал заявление о банкротстве

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Татьяна Веремеева
В понедельник, 29 июня, монреальская компания Cirque du Soleil заявила, что
банкротство напрямую связано с принудительным закрытием шоу из-за пандемии
коронавируса. Cirque du Soleil планирует реструктурировать свой долг с помощью
канадского правительства и частных акционерных компаний.
Заявку о банкротстве компания подала спустя три месяца после приостановки своих
шоу, в том числе, шести представлений в Лас-Вегасе, а также около 10
гастрольных шоу по всему миру, среди которых "O", "Michael Jackson One" и "The
Beatles LOVE."
Компания уже получила 300 млн долл. финансирования для поддержки успешного перезапуска,
что позволит оказать помощь пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du
Soleil и взять на себя некоторые из непогашенных обязательств компании, - говорится в релизе.
Цирк уже накопил почти 1 млрд долл. долга, и он продолжает увеличиваться,
поскольку работа компании до сих пор не восстановлена. Чтобы хоть как-то
уменьшить финансовые потери Cirque du Soleil уволил около 3500 сотрудников.
Генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр обратил внимание на то, что в течение последних 36 лет Цирк
был очень успешной и прибыльной организацией. Однако учитывая нулевые доходы с
момента принудительного закрытия всех шоу из-за COVID-19, руководству пришлось
перейти к решительным мерам.
Ранее "Комментарии" писали, что пандемия коронавируса, охватившая мир
полгода назад, пока
что не близится к завершению. Такое заявление сделал генеральный директор
Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге
сегодня.
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