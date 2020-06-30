Cirque du Soleil подал заявление о банкротстве

В понедельник, 29 июня, монреальская компания Cirque du Soleil заявила, что банкротство напрямую связано с принудительным закрытием шоу из-за пандемии коронавируса. Cirque du Soleil планирует реструктурировать свой долг с помощью канадского правительства и частных акционерных компаний.



Заявку о банкротстве компания подала спустя три месяца после приостановки своих шоу, в том числе, шести представлений в Лас-Вегасе, а также около 10 гастрольных шоу по всему миру, среди которых "O", "Michael Jackson One" и "The Beatles LOVE."

Компания уже получила 300 млн долл. финансирования для поддержки успешного перезапуска, что позволит оказать помощь пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil и взять на себя некоторые из непогашенных обязательств компании, - говорится в релизе.

Цирк уже накопил почти 1 млрд долл. долга, и он продолжает увеличиваться, поскольку работа компании до сих пор не восстановлена. Чтобы хоть как-то уменьшить финансовые потери Cirque du Soleil уволил около 3500 сотрудников.

Генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр обратил внимание на то, что в течение последних 36 лет Цирк был очень успешной и прибыльной организацией. Однако учитывая нулевые доходы с момента принудительного закрытия всех шоу из-за COVID-19, руководству пришлось перейти к решительным мерам.

Ранее "Комментарии" писали, что пандемия коронавируса, охватившая мир полгода назад, пока что не близится к завершению. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге сегодня.

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