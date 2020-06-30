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Cirque du Soleil подал заявление о банкротстве

Cirque du Soleil заявил об увольнении 3500 сотрудников на фоне убытков, вызванных пандемией коронавируса

сегодня, 13:48
Автор:

Татьяна Веремеева
Cirque du Soleil подал заявление о банкротстве

В понедельник, 29 июня, монреальская компания Cirque du Soleil заявила, что банкротство напрямую связано с принудительным закрытием шоу из-за пандемии коронавируса. Cirque du Soleil планирует реструктурировать свой долг с помощью канадского правительства и частных акционерных компаний.

Заявку о банкротстве компания подала спустя три месяца после приостановки своих шоу, в том числе, шести представлений в Лас-Вегасе, а также около 10 гастрольных шоу по всему миру, среди которых "O", "Michael Jackson One" и "The Beatles LOVE."

Компания уже получила 300 млн долл. финансирования для поддержки успешного перезапуска, что позволит оказать помощь пострадавшим сотрудникам и партнерам Cirque du Soleil и взять на себя некоторые из непогашенных обязательств компании, - говорится в релизе.

Цирк уже накопил почти 1 млрд долл. долга, и он продолжает увеличиваться, поскольку работа компании до сих пор не восстановлена. Чтобы хоть как-то уменьшить финансовые потери Cirque du Soleil уволил около 3500 сотрудников.

Генеральный директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэль Ламарр обратил внимание на то, что в течение последних 36 лет Цирк был очень успешной и прибыльной организацией. Однако учитывая  нулевые доходы с момента принудительного закрытия всех шоу из-за COVID-19, руководству пришлось перейти к решительным мерам.

Ранее "Комментарии" писали, что пандемия коронавируса, охватившая мир полгода назад, пока что не близится к завершению. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге сегодня.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/29/business/cirque-du-soleil-bankruptcy/index.html?utm_content=2020-06-29T17%3A42%3A24&utm_term=link&utm_source=twcnnbrk&utm_medium=social
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