Дания поможет развивать украинскую морскую логистику: детали

Дания продолжает активно содействовать развитию украинской инфраструктуры, в частности, морской логистики, что является важным направлением для восстановления страны после войны. Недавно в Украине прошла встреча представителей правительств и бизнеса Дании с Министерством развития общин и территорий Украины. Обсуждение касалось будущих инвестиций и возможных путей развития морского транспорта, в частности, через Украинский морской коридор. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Встреча с Датской делегацией. Фото: mtu.gov.ua

Команда Министерства развития общин и территорий Украины встретилась с представителями правительства и бизнеса Дании для обсуждения перспектив развития морской логистики и возможности инвестиций в украинскую инфраструктуру. Делегацию Дании возглавил Мортен Бедсков, Министр промышленности, бизнеса и финансов. Во встрече также принимали участие Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, а также представители таких компаний, как Mærsk, DSV и Velux Anders.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба поблагодарил Данию за ее значительную помощь в военной и гуманитарной сфере. Он подчеркнул, что партнерство с Данией, в частности в Николаевской области, важно для Украины и способствует ее устойчивости. Кулеба также отметил, что сотрудничество с Данией является примером для других стран и областей Украины.

Мортен Бедсков, со своей стороны, подчеркнул, что датские компании уже имеют инвестиции в Украину, а также заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. Представители бизнеса выразили свое желание способствовать развитию логистических проектов в Украине, в частности, через инвестиции в морскую инфраструктуру.

Тимур Ткаченко, заместитель Министра развития общин, подчеркнул важность Украинского морского коридора для украинского экспорта, а также ознакомил датскую сторону с планами по концессии порта Черноморск. Кроме того, Сергей Сухомлин, глава Государственного агентства восстановления инфраструктуры, рассказал о планах строительства водопровода для Николаева до следующего лета.

Датские партнеры подтвердили свою готовность продолжать поддерживать восстановление Николаева, что является важным этапом в восстановлении украинской инфраструктуры после войны. В результате встречи стороны договорились о дальнейших шагах по детальному обсуждению условий сотрудничества и реализации инвестиционных проектов.