Декриминализация порно: сколько денег это принесет Украине каждый год

Декриминализация порнографии может стать важным шагом для украинского бюджета, принеся ежегодно до 509 млн грн налогов. Офис эффективного регулирования BRDO подсчитал, что эти средства могли бы быть использованы на закупку 24 тысяч FPV-дронов с автонаведением или на финансирование деятельности Высшего антикоррупционного суда. Прогноз основан на данных из открытых источников и участников рынка взрослого контента.

OnlyFans. Фото из открытых источников

В сфере вебкам-моделинга в Украине работают около 5 тысяч человек, а более 3,5 тысячи занимаются созданием контента на платформе OnlyFans. Средний доход таких работников составляет около 1650 долларов США в месяц. Оценки BRDO подразумевают, что декриминализация может охватить 100% рынка вебкам-моделинга и 50% авторов OnlyFans.

Создатели интимного контента в Украине сталкиваются с уголовным преследованием по статье 301 Уголовного кодекса, однако от них требуют уплаты налогов за их деятельность. Принятие законопроекта №12191 может изменить ситуацию, обеспечив бюджету дополнительные налоговые поступления.

По подсчетам BRDO, полученные средства можно направить на важные инициативы, в частности:

Закупка 24 тысяч FPV-дронов "VYRIY PRO 10" для нужд обороны;

Годовое финансирование работы Высшего антикоррупционного суда Украины;

Поддержка программы по удешевлению кредитов для предприятий военно-промышленного комплекса.

"Каждый год бюджет Украины теряет до полумиллиарда гривен. Эти средства важны для экономики военного положения. Но декриминализация порно – не только о налогах. Это и о жизни людей, преследуемых за взрослый контент. Принятие законопроекта №12191 может решить несколько вопросов сразу", – прокомментировал Игорь Самоходский, руководитель сектора ICT Офиса эффективного регулирования BRDO.

Законопроект №12191, рассматриваемый в парламенте, является усовершенствованной версией предыдущего законопроекта №9623 и поддерживается более 25 общественными организациями, выступающими за прекращение уголовного преследования за изготовление и распространение порнографии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине более 5000 авторов контента для OnlyFans в общей сложности заработали более 123 миллионов долларов с 2020 по 2022 год, однако налоги с этих доходов остаются неуплаченными из-за запрета порнографии.