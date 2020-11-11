Денег нет - включим станок: эксперты о возможной денежной эмиссии

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в условиях распространения коронавирусной инфекции Украине следует печатать деньги. В справедливости такого подхода разбирались украинские эксперты.

"Новая эмиссия денег в Украине бессмыслена"

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко обращает внимание, что деньги у нас и так печатают.

"За 9 месяцев текущего года чистая эмиссия составила 126 млрд грн. Проще говоря – именно столько напечатали. Но это – ничто, учитывая, что у нас на сегодняшний момент расходы бюджета и ВВП перевалили за триллион. Так что даже если будет эмиссия в 200 млрд за год – это немного, – уверен эксперт. – Другое дело – зачем печатать больше? Будут выше цены. И всё".

По словам Александра Охрименко, если бы у нас была развитая экономика, то можно было бы за счет эмиссии денег перекрывать убытки. Но так как у нас экономика развивающаяся, любая эмиссия ведет к росту цену, к инфляции. Она бессмысленна. Никому не помогает.

"Есть умные книги американских ученых, которые считают, что эмиссия – это хорошо. Ну да – если в долларах США. Но у нас же речь о гривне. А это – совсем другая история", – резюмирует эксперт.

"Эффективность печати денег зависит от одного условия"

Экономист Павел Вернивский называет ситуацию двоякой. С одной стороны – поддерживает предложение Милованова печатать деньги. С другой – удивлен, что данная идея исходит именно от Милованова.

"Нужно понимать, что Милованов — это экономист либерального толка. Как с его стороны, так и со стороны разных доноров, включая МВФ, продвигается экономическая политика снижения госраходов и дефицита бюджета. По их мнению, повышение расходов ведет к увеличению инфляции. Потому удивительно, что Милованов говорит о необходимости повышения расходов, в данном случае – печати денег", – поясняет Павел Вернивский.

При этом он отмечает, что согласен с данной позицией – при условии, что деньги будут тратиться на действительно важные направления.

"Понятно, что нужно увеличивать госрасходы на борьбу с ковидом, – продолжает экономист. – У нас был создан ковид-фонд, но большую часть, как говорят в народе, "закатали в асфальт". А оставшиеся средства, похоже, не хотят тратить, опасаясь обвинений в нецелевом использовании".

Как сообщал портал "Комментарии", к концу года Национальный банк Украины прогнозирует умеренное ускорение инфляции. Это будет, в том числе, следствием дальнейшего оживления экономической активности и подорожания энергоносителей.





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