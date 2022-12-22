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Депутаты хотят обновить нормы для "автогражданки"

Среди инициаторов законопроекта №8300 Даниил Гетьманцев

сегодня, 16:46
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Автор:

Давиденко Евгения

Действующий Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" требует обновления с использованием лучшего европейского опыта. Для того, чтобы обновить нормы автогражданки, депутаты подготовили законопроект №8300.

Депутаты хотят обновить нормы для "автогражданки"

Фото: https://pixabay.com/


"Проблемами, которые должен решить законопроект, являются несовершенство процедур расчета и осуществления страховой выплаты по возмещению ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, низкий лимит ответственности страховщика, государственное регулирование ценообразования по этому виду страхования, а также низкая эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и ограниченная роль государства в контроле за его деятельностью", — написал в соцсети инициатор законопроекта председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев.


В частности, депутаты предлагают постепенно повысить размеры страховых сумм до действующих в странах Европейского союза, а также ввести 60-дневный срок для осуществления гарантийных выплат потерпевшим за страховщиков-банкротов. Кроме того, документ инициирует прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых ущерб причинен только транспортному средству. Как пояснил Гетьманцев, это позволит потерпевшему лицу обращаться за страховой выплатой к своему страховщику.


Вместе с тем, депутаты предлагают ввести порядок расчета размера страховой выплаты, который не будет учитывать износ, и осуществление таких выплат в размере, необходимом для восстановления ТС. Кроме того, в документе говорится о необходимости распространения действия страхового покрытия по договору ОСАГО на пассажиров автомобиля, вызвавшего ДТП, а также ввести свободное ценообразование. Это предоставит возможность для определения "справедливой цены" и включит рыночные механизмы.


Законопроектом предлагается уменьшить срок рассмотрения заявления об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня его подачи, а вместе с тем установить исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты и оснований для отказа в осуществлении такой выплаты.


"Комментарии" ранее писали, что Национальный банк разрешил страховым компаниям осуществлять платежи по договорам перестрахования, заключенным с нерезидентами. Это поможет обеспечить соблюдение страховщиками обязательств перед клиентами и международными партнерами, считают в регуляторе.




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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/3971
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comments

Обсуждения

уф

сегодня, 17:09

Какие еваропейские цени.? Ви в какой стране живете @@@

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