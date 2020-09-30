В этом списке можно найти туристические снаряжения, домашние тренажеры, кухонную технику и много других вещей. А о какой сделанной покупке хоть раз сожалели вы? Об этом пишет издание obozrevatel.

Десять покупок, о которых люди склонны сожалеть. Фото: pixabay

Видеокамера сейчас теряет свою актуальность, поскольку у людей есть хорошие мобильные телефоны, которые справятся с этой задаче не хуже. К тому же, таскать с собой объемную видеокамеру не так удобно, как смартфон.

DVD может у кого-то еще и стоит дома, но пользоваться им люди начинают все реже. Сейчас просмотр фильмов и сериалов переместился в онлайн, поэтому нет надобности доставать давно забытый DVD.

Недешевое туристическое снаряжение имеет смысл покупать только тем, кто регулярно им пользуется. А если же вы, как и большинство людей, выбираетесь с палатками лишь раз в году, то подойдет что-нибудь попроще. Например, спальный мешок или небольшая палатка.

Дорогостоящая свадьба точно отразится на вашем кошельке. Но вы получите законное свидетельство о браке и в платье за 100 долларов, и в наряде за 5000 долларов. Поэтому стоит задуматься, нужно ли так много денег на это тратить? Или лучше провести скромное торжество, но не влезать при этом в долги?

Домашний принтер может и нужная вещь, но замена чернил и картриджей могут стоять столько же, сколько и сам принтер.

Шагомеры теряют свою популярность, потому что на смену им пришли удобные фитнес-трекеры или обычные смартфоны.

Домашний тренажер заберет достаточно много пространства в вашем доме. К тому же, его цена не самая приятная, поэтому выгодней будет приобрести абонемент в спортзал.

Соковыжималка, хлебопечка и пищевой дегидратор не очень часто используются на кухне. Поэтому сэкономленные деньги лучше потратить на вещь, которой вы будете пользоваться чаще.

Для использования домашнего бассейна отведен лишь короткий срок времени, а после он становится лишь большой емкостью с водой. Что добавляет лишней работы по хозяйству, от которой можно избавиться при желании.

Расширенная гарантия является совсем не обязательной при покупке новой вещи. Часто у товара уже есть гарантия, поэтому приобретать дополнительную страховку не нужно.

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