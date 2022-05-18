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Deutsche Bahn начал экспортировать украинское зерно

Крупнейший немецкий ЖД-перевозчик планирует экспортировать зерно из Украины

сегодня, 13:56
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Самая крупная железнодорожная компания Германии Deutsche Bahn планирует организовать помощь Украине. Об этом заявил федеральный министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, передает Spiegel Online.

Deutsche Bahn начал экспортировать украинское зерно

Крупнейший немецкий железнодорожный перевозчик намерен экспортировать зерно из Украины. Фото: Pixabay

По информации издания, крупнейший немецкий железнодорожный перевозчик намерен экспортировать зерно из Украины.

В частности, дочерняя грузовая компания DB Cargo запустила схему, которая сможет транспортировать большое количество украинской агропромышленной продукции продукции в порты, расположенные в Северном и Адриатическом морях.

На сегодняшний день DB Cargo уже осуществляет поставки своей продукции от имени частных экспортеров зерна из Украины.

Напомним, руководство Канады решило отправить грузовые судна в Восточную Европу для помощи Украине в экспорте зерна.

Как заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после завершения саммитов G7 и НАТО, руководство этой страны обсуждает с европейскими, американскими и канадскими ведомствами множество маршрутов.

В то же время, Жоли заявила, что поставки зерновых культур из Украины в государства Ближнего Востока и Африки являются очень важными, так как это поможет избежать продовольственного кризиса в этих странах. Ранее стало известно, что из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попало 7 миллионов тонн пшеницы, 14 миллионов тонн кукурузы, 3 миллионов тонн подсолнечного масла и 3 миллиона тонн подсолнечного жмыха.

Перед этим руководство Канады по запросу Министерства аграрной политики и продовольствия отправило в Украину 140 тонн семян гречихи. Как сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, судно с грузом отравил фонд Canada-Ukraine Foundation (Канада).



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Источник: https://www.spiegel.de/suche/?suchbegriff=Deutsche%2BBahn%2B
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