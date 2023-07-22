До конца года в Украину могут возобновить полеты: опыт Израиля

Ирландская компания Ryanair изучает возможность возобновления ограниченного количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров Украины о частичном открытии воздушного пространства. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на исполнительного директора авиакомпании Майкла О'Лири.

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"Рассматриваем два плана: один – когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", – рассказал О'Лири в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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В качестве примера он привел опыт Израиля, где авиация продолжает функционировать, несмотря на ракетные обстрелы.

"Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который расположен всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определено, что летать безопасно, и они (власть – ред.) могут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы", — отметил выполнивший.

При этом рассматривается возможность возобновления некоторых рейсов в Киев и Львов. Но при условии, что Украине удастся убедить EASA — Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании, что выполнять определенное количество рейсов в эти города безопасно.

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