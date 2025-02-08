"Нафтогаз Украины" не только самостоятельно разрабатывал подзаконные акты, но и оставался вне должного контроля со стороны правительства. Это привело к злоупотреблениям монопольным положением и миллиардным потерям государственного бюджета. Своими мнениями по этому поводу поделился Соучредитель Украинского аналитического центра и экономический обозреватель Юрий Гаврилечко.

Как выяснилось, в 2022-2023 годах "Нафтогаз" вместо газа собственной добычи использовал импортированный ресурс для выполнения специальных обязанностей (ПСО). Общий объем такого замещения составил 5,26 млрд кубометров, что позволило компании начислить компенсацию из госбюджета в размере 59,6 млрд грн.

Кроме того, предприятие заявило о необходимости еще одной компенсации – 42,2 млрд грн – из-за якобы непогашенных долгов потребителей. В итоге, по расчетам "Нафтогаза", общая сумма компенсаций, которая должна была поступить из бюджета, составила 101,8 млрд грн. В то же время Госаудитслужба подтвердила лишь 96,58 млрд грн, в то же время отметив необходимость пересмотра нормативных актов относительно механизма таких начислений.

Интересно, что компенсация предусмотрена только в случае использования импортного газа, а значит, сознательное его приобретение вместо газа собственной добычи выглядит как умышленное решение. В то же время по условиям правительственной политики собственности, "Нафтогаз" должен учитывать социальные риски, субсидии и возможные неплатежи потребителей.

Напомним, Украина уже сталкивается с проблемой дефицита газа, и хотя правительство признало существование этой проблемы, ее можно было бы избежать при должном планировании и развитии собственной добычи. Такое мнение высказал экономический эксперт и кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко.