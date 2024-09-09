Доллар и евро падают в цене: актуальный курс валют по состоянию на 9 сентября

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Доллар и евро. Фото-коллаж comments

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США за последние сутки упал. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 40,90 и 41,40 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,0168.

По отношению к евро его средний курс составляет 43,35 при покупке и 46,00 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 45,5574.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 1 сентября и сегодня, он держится на уровне, впрочем, больше всего курс вырос 4 сентября, тогда за продажу следовало заплатить 41,55. Покупка этой валюты упала на 10 копеек и составляет 40,9 гривны за доллар. Официальный курс сменился на 0,17 гривны за доллар.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта уже пять дней стоит 46 грн за евро. Курс на покупку евро с 1 сентября свалился на 4 копейки. Между тем, курс в НБУ изменился с 45,705 до 45,557.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Банк Львов, Скай Банк и Полтава Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,00 до 41,15 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Индустриалбанке, Кредит Европа Банке и Кристалбанке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро сейчас действует в Полтава-Банке, Коминбанке и Банке Львов. Покупка евро там – от 45,55 до 45,65 грн. Самый низкий курс на покупку и продажу в Альянс банка составляет – 44,70 гривны за евро соответственно, а на продажу наименьшее предложение в Банке Львов, Правэкс Банке и Бизнесбанке – там курс 45,77.