Доллар и евро в Украине: какой курс предлагают банки

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Валюта. Изображение от 8photo на Freepik

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,06 и 41,55 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,2476.

По отношению к евро его средний курс составляет 45,90 при покупке и 46,45 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 45,7106.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 25 сентября и сегодня, он упал на 12 копеек и составил 41,55 гривны за доллар. Покупка этой валюты в течение недели также снизилась в цене. В настоящее время курс составляет 41,06 гривны за доллар. Официальный курс свалился на 13 копеек.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю снизилась в цене до 46,45 грн за евро. Курс на покупку евро с 25 сентября снизился на 10 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 46,041 до 45,711.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков, которые промониторил Минфин: Банк Львов, БизБанк и Скай Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,25 до 41,40 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Альнс Банке, ОКСИ Банке и Кредит Европа Банке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем высокий курс на покупку евро действует в Правэкс Банке, Скай Банке и Банке Львов. Покупка евро там – от 46,03 до 46,10 грн. Самый низкий курс на покупку в Альянс Банке и составляет – 45,00 гривны за евро, а на продажу самое малое предложение также в Коминвестбанке – там курс 46,05.