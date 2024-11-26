Доллар растет, евро – падает: курс валют в банках Украины

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,20 и 41,70 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,4387.

По отношению к евро его средний курс составляет 43,20 при покупке и 43,90 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 43,4733.

Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 19 ноября и сегодня, он вырос на 5 копеек и составляет 41,70 гривны за доллар. Покупка этой валюты в течение недели также выросла в цене. В настоящее время курс составляет 41,20 гривны за доллар. Официальный курс вырос на 6 копеек.

Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю снизилась в цене до 43,9 грн за евро. Курс на покупку евро с 19 ноября снизился на 10 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 43,635 до 43,473.

Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков, которые промониторил Минфин: Полтава-Банк, Скай Банк и БизБанк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,45 до 41,56 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Идея банка, Полтава-Банка и Украинском банке реконструкции и развития.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем высокий курс на покупку евро действует в Полтава-банке, Скай Банке и ПУМБе. Покупка евро там – от 43,50 до 43,70 грн. Самый низкий курс на покупку у Юнекс Банка и составляет – 42,60 гривны за евро, а на продажу наименьшее предложение в Коминбанке – там курс 43,75.