Доллар растет, евро падает в цене: курс валют в Украине

Колебания курса валют – одна из важнейших тем для украинцев, поскольку он влияет на экономику страны, цены на товары и услуги, а также покупательную способность населения. В условиях глобальной нестабильности и экономических вызовов курс гривны к основным мировым валютам является важным индикатором финансового положения государства. "Комментарии" ссылаясь на сайт minfin узнали актуальный курс валют в банках по состоянию на сегодня.



Валюта. Фото: 8photo на Freepik

Средний курс валют в банках

В банках средний курс доллара США вырос. Так при покупке за эту валюту нужно будет заплатить 41,25 и 41,70 при продаже. В то время, как Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,3567.

По отношению к евро его средний курс составляет 46,00 при покупке и 46,58 при продаже. Важно отметить, что Национальный банк Украины установил официальный курс для евро на уровне 44,9928.





Динамика среднего курса валют в банках

Изменения в цене за доллар

Сравнивая курс доллара США при продаже 17 сентября и сегодня, он упал на 5 копеек и составил 41,70 гривны за доллар. Покупка этой валюты за неделю выросла в цене. В настоящее время курс составляет 41,25 гривны за доллар. Официальный курс практически не поменялся.





Изменения в цене за евро

Что касается евро, то в продаже эта валюта за неделю выросла в цене до 46,58 грн/евро. Курс на покупку евро с 17 сентября вырос на 10 копеек. Между тем, курс в НБУ изменился с 46,008 до 45,993.





Курс валют в банках

Сколько стоит доллар в банках

В топе среди лидеров по самому дорогому курсу на покупку доллара среди банков промониторивших Минфин есть: Правэкс Банк, Бизнесбанк и Скай Банк. Там при покупке валюты в кассе следует заплатить от 41,40 до 41,50 гривны за доллар. Что касается продажи валюты, то самый высокий курс в Альнс Банке, Кредит Европа Банке и Сенс Банке.

Сколько стоит евро в банках

Тем временем самый высокий курс на покупку евро действует в Полтава-Банке, Банке Львов и Правэкс банке. Покупка евро там – от 46,30 до 46,40 грн. Самый низкий курс на покупку в банке Грант составляет – 45,50 гривны за евро, а на продажу самое маленькое предложение в Креди Агриколь Банке – там курс 46,35.