Экономическая свобода Украины достигла исторического минимума: причины и последствия

По результатам исследования канадского аналитического центра Fraser Institute Украина достигла нового исторического минимума в Индексе экономической свободы. Что привело к такому падению и какие факторы влияют на экономический климат в стране ниже материала.

Экономическая свобода Украины. Фото: скриншот

Украина опустилась на 150 место из 165 стран в отчете Economic Freedom of the World 2024, подготовленном Fraser Institute. Это самый плохой показатель для нашей страны с момента ее включения в Индекс экономической свободы. Эксперты отмечают, что на падение повлияли не только внутренние экономические процессы, но и продолжающаяся война. В то же время существуют объективные факторы, которые делают невозможным быстрое восстановление экономической стабильности.

Самый низкий уровень за всю историю наблюдений

Украина впервые была включена в Индекс экономической свободы в 1995 году, когда заняла 118 место с оценкой 3,46 балла. С тех пор позиция нашей страны менялась, однако текущий результат — 150 место — стал самым низким за всю историю наблюдений. По сравнению с предыдущими годами это существенный откат.

Относительно стабильный период и последующее падение

В 2020 году Украина достигла своего наивысшего результата в рейтинге, заняв 109 место с оценкой 6,19 балла. Однако уже через год страна начала терять позиции, спустившись на 113 место. Последние два года показали еще большую деградацию: в 2024 году Украина опустилась на 37 позиций, потеряв 0,94 балла.

Рейтинговые показатели по ключевым направлениям

Согласно данным Fraser Institute, Украина значительно отстает по всем ключевым направлениям. В частности:

по размеру правительства (государственные расходы) наша страна заняла 131 место;

по правовой системе и защите прав собственности — 112 место;

в сфере монетарной политики — 155-е место;

по свободе торговли — 131-е место;

по регуляции — 152-е место.

Причины падения: война и структурные проблемы

Основной причиной ухудшения позиции Украины явилась война. Влияние боевых действий на экономику отразилось на ключевых показателях, в том числе на размере государственных расходов, которые выросли с 30% до 45% ВВП. Государство вынуждено увеличивать расходы на оборону и социальные нужды. В то же время, регуляция рынка труда остается обременительной для работодателей, а монетарные ограничения и высокие кредитные ставки затрудняют доступ бизнеса к ресурсам.

Следует отметить, что существуют и другие показатели, на основе которых оценивают экономическую свободу стран. К примеру, The Heritage Foundation прекратила индексировать Украину из-за полномасштабного вторжения РФ. Однако некоторые международные индексы продолжают анализировать нашу страну в таких областях, как коррупция, верховенство права и свобода слова. Война ставит перед государством новые вызовы, которые невозможно решить быстро, но стабильность этих показателей может обеспечить экономическое восстановление в будущем.

Что дальше?

Для восстановления экономической свободы в Украине необходимо осуществить ряд реформ, в частности, уменьшить государственные расходы, повысить эффективность работы правительства и провести приватизацию государственных предприятий. Также важно изменить подходы к монетарной политике и облегчить регуляцию рынка труда для стимулирования предпринимательства и инвестиций.