Экономические итоги переговоров в США: успехи и провалы

Эксперты для издания "Комментарии" озвучили экономические итоги визита украинской делегации в США и рассказали, где возможен прогресс, а где ожидания не оправдались.

Экономические итоги переговоров в США - фото из открытых источников

Экономические результаты визита, ставшие достоянием общественности, выглядят как более выгодные американской стороне

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, оценивая экономические итоги визита Зеленского в США, не смог выделить каких-то значительных успехов.

"Обращает на себя внимание презентованный Зеленским в США план трансформации Украины, в котором – 80 проектов на сумму более 277 млрд долларов. Как по мне, это абсолютно неподготовленный план. Я не слышал, чтобы его обговаривали на экспертном уровне. А потому возникает вопрос – есть ли под этими предложениями соответствующие основания. И, похоже, всё это не особо заинтересовало американских инвесторов", – отмечает Илья Несходовский.

По его мнению, экономические результаты визита, ставшие достоянием общественности, выглядят как более выгодные американской стороне.

"В частности, это касается подписанного АЭК Энергоатом и Westinghouse Electric меморандума о совместном строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС. А также планы по строительству еще четырех энергоблоков по технологии Westinghouse. Общая стоимость проекта, как заявлено, — 30 млрд. долларов. Украина фактически будет оплачивать эту работу. С одной стороны, это необходимость, потому что мы зависим в вопросах энергетики, в том числе атомной, от РФ. А так получим возможность сами производить больше энергии. Но это не выгодно для экономики Украины с точки зрения создания новых рабочих мест. Ведь работы будем проводить не мы", – поясняет эксперт.

Есть у него вопросы и касательно подписания меморандума между нашим Минэкономики и Эксимбанком США насчет 3 млрд долларов кредитов, которые могут предоставить для финансирования американского экспорта в Украину.

"Это, опять же, выгодно американской стороне, которая фактически получает рынок сбыта в связи с отсутствием соответствующей суммы у нашей страны. Она дает кредиты. Возникает вопрос – что будет объектом закупки в рамках данного соглашения. Если потребительские или подобные товары – это невыгодно Украине, т.к. мы фактически теряем рабочие места, да еще и берем в кредит. Если же в рамках соглашения будет поступать высокотехнологическая продукция, которая используется для изготовления другой продукции (что позволит нашим предприятиям обновить свои основные средства для изготовления более качественной, более эффективной продукции) – тогда можно приветствовать такой шаг. Но деталей договоренностей мы пока не знаем", – подчеркивает Илья Несходовский.

Также его интересует, почему Украина до сих пор не дает гарантий, поддержки тем, кто покупает нашу продукцию.

"Уже длительное время идет разговор об Экспортно-кредитном агентстве, которое фактически не работает. И хоть Кабмин принял в августе решение увеличить установкой капитал ЭКА до 2 млрд грн, реальных проектов, которые в рамках этого агентства были бы реализованы, пока нет, – отмечает эксперт. – Что касается украинского Эксимбанка, он и вовсе перестал выполнять функции по поддержке украинского экспорта и стал сугубо коммерческим банком".

Экономические отношения между Украиной и США укрепляются медленно, но шаги, которые делаются – это важный фундамент для дальнейшего сотрудничества

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов уверен, что визит украинской делегации в США позитивно повлиял на укрепление делового сотрудничества. Но подчеркивает, что еще предстоит много работы в сфере торговых отношений.

"Министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк США (EXIM) подписали Меморандум об укреплении сотрудничества. В частности, стороны договорились о том, что EXIM предоставит гарантии и кредиты, общей суммой на $3 млрд (около 5% от импорта Украины), чтобы простимулировать экспорт из США в Украину. Объемы общего товарооборота двух стран растут с каждым годом. Так, в 2020, экспорт IT услуг в США (самая крупная составляющая) составил почти $1 млрд, а за первые 6 месяцев 2021, он вырос на 30% к предыдущему году, – рассказывает Адриан Пантюхов. – В тоже время, Украина активно импортирует из США автомобили – $664 млн в 2020, 70% из которых поддержанные. Кроме того, крупными партиями завозится уголь – $480 млн в 2020. Два товара, которые идут в разрез с общими климатическими целями Украины и США".

Однако, отмечает эксперт, гарантии от EXIM позволят украинским импортерам покупать американскую продукцию, не переживая про срыв сделки. Надежные условия будут стимулировать расширение импорта и в других более "зеленых" категориях.

"В вопросах энергетики прогресс наблюдается в сфере атомных электростанций, – продолжает Адриан Пантюхов. – Так, ранее Украинская компания "Энергоатом" подписала с Westinghouse Electric (США) меморандум о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. Согласно нему, общая стоимость проекта составит около $30 млрд".

Эксперт резюмирует: экономические отношения между Украиной и США укрепляются медленно, но шаги, которые делаются – это важный фундамент для дальнейшего сотрудничества.

"Экспортно-импортные операции – это хороший фундамент для укрепления, как деловых, так и экономических связей, – считает Адриан Пантюхов. – Подписанный Меморандум положительно отразится на стабильности торговли между США и Украиной. Кроме того, в скором времени можно ждать следующих положительных новостей с осеннего заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям".

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