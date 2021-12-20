Экономический прогноз для Украины на 2022: какие есть риски, угрозы, перспективы

Эксперты оценили риски для экономики Украины, фото из открытых источников
Большая инфляция будет ухудшать положение
многих украинцев
Экономический эксперт Даниил Монин считает,
что есть несколько системных экономических вызовов для Украины в 2022 году.
"В первую очередь, это вопрос обеспечения
энергоресурсами – как
этой зимой, так и на следующий отопительный сезон. Особенно в контексте грядущих
свободных цен на газ для населения и большой вероятности решать поставки энергоресурсов
с Россией, которая будет заинтересована зафиксировать высокую цену в
долгосрочном контракте", – поясняет эксперт.
Вторым большим системных вызовом он считает
низкий рост экономики и большую инфляцию, гораздо выше увеличения социальных
стандартов. Это, уверен Даниил Монин, гарантированно будет ухудшать положение
многих украинцев, особенно слоев населения с низким уровнем дохода.
"Третьим системным вызовом будут ограничения
государства и сегрегация (разделение, расслоение) населения в зависимости от
вакцинации и других факторов. Это будет продолжать убивать малый бизнес,
которому еще добавили административных правил в том числе всеобщая РРО-ризация,
– подчеркивает эксперт. – Речь о тотальном введении регистраторов расчетных
операций (кассовых аппаратов) с 1 января 2022 года, которое Рада так и не
смогла отменить".
На этом фоне год будет наполнен конфликтами с
продолжением покидания населением Украины, прогнозирует Даниил Монин.
"Проблеском может быть разве что работа
Дия-Сити, что позволит увеличить спрос на конкурентую рабочую силу айтишников.
Но это совсем малый сегмент населения. В тоже время, это может позволить
минимизировать девальвацию национальной валюты, что положительно для удержания
уровня жизни населения", – отмечает эксперт.
Серьезной девальвации гривны не произойдет
Глава
Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко также считает,
что самый большой риск грядущего года – энергетика.
"Это
наше слабое место, – поясняет он. – Цены на газ высокие, соответственно,
минеральные удобрения будут дорогими. А это – дорогое зерно, дорогие продукты
питания. То есть, уже сейчас заложена мина на будущую инфляцию. Нефтепродукты
тоже не дешевые. И 6,2% инфляции у нас точно не будет, как заложили в
госбюджете. Будет,
думаю, в районе 10%, как и в 2021-м. Надо именно к этому готовиться".
Среди позитивов Александр
Охрименко называет то, что бизнес адаптировался к новым условиям, к эпидемии, к
карантинным мерам.
"Уже столько этих
волн было… И карантинные ограничения теперь не такие авральные, как были ранее.
И даже если в следующем году будут очередные – они на экономике особо не
отразятся", – считает эксперт.
Он также
предупреждает, что в следующем году в связи со спросом на продукты питания,
цены на них продолжат расти.
"Думаю, вырастут и
капитальные инвестиции в Украину. На сегодняшний момент у нас бизнес довольно
активно начал вкладывать деньги в различные направления, – говорит Александр
Охрименко. – Скорее всего, не произойдет и серьезной девальвации гривны, курс
будет относительно стабильным, в районе 28-29 грн за доллар".
Как сообщал портал "Комментарии", нардепы рассказали, станут ли украинцы жить лучше в 2022 году.
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