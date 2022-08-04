Экономика Украины в коме: кто за это в ответе – на своем ли месте министр экономики Свириденко

Экономика Украины находится в коме, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед студентами из 20 вузов Австралии. Безусловно, виной тому – российская агрессия и ее последствия. Но логично ли, что первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко (фамилии которой многие и не знают) остается на своем посту? Тот ли это министр экономики, который необходим в военное время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

В экономическом смысле мы находимся в коллапсе

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассуждает так:

"На сегодняшний момент есть некие объективные вещи, которые любая кандидатура, любая персоналия во главе Минэкономики не в состоянии исправить и изменить. И пока будет война – это будет продолжаться. 35% экономики Украины не работает, у нас минус пять миллионов рабочих мест. И Свириденко к этому не имеет никакого отношения. Технически она сейчас ни на что не может повлиять. Еще момент – а какие у нее на сегодняшний момент полномочия? Вся власть сосредоточена (и это правильно) в руках президента и его Офиса. Военное положение. А Кабмин выполняет чисто технические функции по предотвращению неких тактических проблем. Стратегией там не занимаются никак от слова "совсем". Так что будет Свириденко или какая-то другая фамилия – никаких существенных изменений это не принесет".

При этом, по словам Олега Пендзина, те кадровые изменения, которые происходят, к примеру, в силовом блоке, являются вынужденными. В экономическом же блоке никаких принципиальных изменений нет.

"Правда, поменяли Лазебную на социальном направлении. Но, опять же, это связано с теми высокими вызовами, которые имеются в связи с войной в социальной политике, – поясняет эксперт. – Да и вообще вопрос – кто согласится сейчас возглавить то же Минэкономики? В нынешних-то условиях. Где найти такого камикадзе? Я не верю, что на сегодняшний момент можно что-то существенно улучшить в экономической ситуации работой именно Минэкономики. Более эффективно ездить и просить больше денег на Западе – явно не тот мейнстрим, который может выполняться лучше условным сменщиком Свириденко. К сожалению, в экономическом смысле мы находимся в коллапсе. И тут президент прав. Выход из коллапса лежит, в первую очередь, через прекращение военных действий".

Без прекращения войны экономическое восстановление в Украине невозможно

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отмечает, что экономическая ситуация в нашей стране из-за военной агрессии России крайне сложная. Но ее исправление, уверен он, зависит, прежде всего, от победы Украины в военных действиях.

"Без прекращения войны экономическое восстановление в Украине невозможно, – подчеркивает эксперт. – И тут роль любого чиновника, отдельно взятого, минимальна".

Андрей Новак также призывает учитывать наши традиции, структуру государственного управления.

"У нас практически любой министр не ведет политику даже в той сфере, которой руководит. Министры являются исполнителями указаний премьер-министра. А он, в свою очередь, является либо самостоятельной фигурой, либо исполнителем указаний президента или Офиса президента. Так что в украинских реалиях роль министра – просто техническая роль исполнителя, а не человека, реально отвечающего за какое-то направление", – резюмирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал единственную страну, которая способна повлиять на Путина и остановить войну в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!