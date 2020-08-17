Экономист объяснил, почему в банкоматах зачастую крупные купюры

Украинские банки не спрашивают у представителей торговых сетей, на какие купюры идет спрос у населения. Об этом сообщил экономист Александр Савченко в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению экономиста, сложности у пользователей возникают, когда необходимо разменять купюры номиналом от двухсот гривен. А сами банки не интересуются, какие купюры максимально доступны у рядового покупателя.

"Эта задача коммерческих банков. Они должны в Национальном банке заказывать именно те купюры, которые нужны. Коммерческие банки должны получать информацию от торговых сетей и других учреждений (например, питания) относительно адекватной структуры банкнот и монет ", - сказал Савченко.

Как ранее сообщали "Комментарии", во французском городе Гавр мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и, приставив дуло к одному из сотрудников, заперся в помещении с людьми.

Полиция оцепила здание и благодаря первым налаженным контактам с захватчиком, удалось выяснить, что вместе с ним в банке находятся около пяти человек. Относительно травм или ранений у заложников, то полиция утверждает, что достоверной информации об этом у них нет.



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