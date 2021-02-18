Эксперт назвал главную проблему на рынке азартных игр в Украине

Несмотря на начало работы легального рынка азартных игр еще есть ряд проблем, которые необходимо максимально быстро устранить для нормальной и эффективной работы игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщил в своем блоге на портале "Комментарии" политолог Игорь Петренко.

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Прежде всего, по словам эксперта, речь идет о налоговом вопросе.

"Кроме необходимости сбалансирования налоговой нагрузки для операторов азартных игр, первое, что необходимо сделать — отменить налог на выигрыш игрока в размере 18%, — говорится в блоге. — Этот шаг важен с точки зрения масштабирования бизнеса и привлечения иностранных игроков".

По мнению эксперта, наличие такого налога делает украинскую юрисдикцию непривлекательной для игрока, который, конечно, не хочет уменьшать выигрыш уплатой налога. Очевидно, что он будет отдавать предпочтение тем странам, где нет такого налога, а таких стран более чем достаточно. Как резюмировал Петренко, это существенное сужение возможностей отечественного рынка азартных игр, которое может стать препятствием для определенного уровня наполнения бюджета нашего государства.

Ранее сообщалось, что уже три компании в Украине легализовали свою азартную деятельность. Так, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала уже три лицензии. Первой компанией, которая получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет стало ООО "СПЕЙСИКС". Вторую лицензию, по этому же виду азартных игр, получило ООО "ГЕЙМВЕД", а третью — ООО "Париматч". Эксперт сообщил, какие деньги в бюджет Украины приносит игорный бизнес после легализации.

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