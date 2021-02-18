logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.02.2021

BTC/USD

52161.96

ETH/USD

1899.18

LTC/USD

233.47

НБУ 18.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Эксперт назвал главную проблему на рынке азартных игр в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт назвал главную проблему на рынке азартных игр в Украине

К налоговой нагрузке есть вопрос

сегодня, 08:00
Автор:

Таисия Ерохина

Несмотря на начало работы легального рынка азартных игр еще есть ряд проблем, которые необходимо максимально быстро устранить для нормальной и эффективной работы игорного бизнеса в Украине. Об этом сообщил в своем блоге на портале "Комментарии" политолог Игорь Петренко.

Эксперт назвал главную проблему на рынке азартных игр в Украине

Фото из открытых источников

Прежде всего, по словам эксперта, речь идет о налоговом вопросе.

"Кроме необходимости сбалансирования налоговой нагрузки для операторов азартных игр, первое, что необходимо сделать — отменить налог на выигрыш игрока в размере 18%, — говорится в блоге. — Этот шаг важен с точки зрения масштабирования бизнеса и привлечения иностранных игроков".

По мнению эксперта, наличие такого налога делает украинскую юрисдикцию непривлекательной для игрока, который, конечно, не хочет уменьшать выигрыш уплатой налога. Очевидно, что он будет отдавать предпочтение тем странам, где нет такого налога, а таких стран более чем достаточно. Как резюмировал Петренко, это существенное сужение возможностей отечественного рынка азартных игр, которое может стать препятствием для определенного уровня наполнения бюджета нашего государства.

Ранее сообщалось, что уже три компании в Украине легализовали свою азартную деятельность. Так, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала уже три лицензии. Первой компанией, которая получила лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет стало ООО "СПЕЙСИКС". Вторую лицензию, по этому же виду азартных игр, получило ООО "ГЕЙМВЕД", а третью — ООО "Париматч". Эксперт сообщил, какие деньги в бюджет Украины приносит игорный бизнес после легализации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ