Эксперты рассказали об объемах теневого рынка подакцизных товаров в Украине

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Константин Куликов
Объем оборота подакцизных товаров в Украине остается значительным и составляет от 11% до 36%. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на расчеты специалистов Экономической экспертной платформы за 2022 год.
Значна доля обороту підакцизних товарів знаходиться в тіні
В частности, теневая доля рынка горючего составляет 11%, табака – 20%, алкоголя – 36%.
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Общие потери бюджета от деятельности дельцов теневого рынка составляют ежегодно от 37 до 42 млрд гривен. В частности, от теневого рынка горючего государство теряет ежегодно 10-12 млрд. гривен, табака – 18-20 млрд. гривен, алкоголя – 9-10 млрд. гривен.
Эксперты отмечают рост доли теневого рынка подакцизных товаров — алкоголя и табака и падение теневой доли на рынке горючего. Так, теневая доля рынка табака выросла с 12,8% в 2021 году до 19,9% в 2022 году. Теневая доля рынка спиртного выросла с 34% в 2021 году до 36% в 2022 году.
Нелегальная доля на рынке горючего упала с 15% в позапрошлом году до 11% в 2022 году.
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